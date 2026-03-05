Eski eşinin evinde hayatını kaybeden ve 100 milyonluk mal varlığı olduğu konuşulan emlak zengini Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, yeni iddialarla daha da karmaşık hale geldi. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, maktulün kızı Sude’nin “Babamı annem ve arkadaşı içli köfteye zehir katarak öldürdü” dediğini öne sürdü. Olayın ayrıntıları ise programa damga vurdu.

Ankara’da eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki üç çocuk babası Ramazan Arıkan ’ın ölümündeki gizem konuşulmaya devam ediyor. Başlangıçta “doğal ölüm” olarak değerlendirilen olay, yaklaşık 100 milyon liralık miras, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan ses kayıtlarıyla birlikte “planlı cinayet” şüphesine dönüştü. Olay, ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da öne çıktı.

16 Kasım’da Ankara’da eski eşinin evinde ölü bulunan Ramazan Arıkan’ın ağabeyi Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyon TL’lik mal varlığı nedeniyle baskı altında olduğunu ve ölümünün titizlikle araştırılması gerektiğini belirtti.

Adem Arıkan, kardeşinin olay günü, 16 yaşındaki oğlu ve “dayı” olarak tanıtılan Mustafa Ünal tarafından ayakta duramayacak durumda eve getirildiğini iddia etti. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerinde ise Ramazan Arıkan’ın ölümünden önceki akşam saatlerinde bilinci kapalı şekilde oğlu ve Mustafa Ünal’ın kollarında eve taşındığı görülüyor. Görüntülerde ise Arıkan’ın yaklaşık iki saat evde kaldıktan sonra ambulans çağrıldığı tespit edildi.

Ramazan Arıkan’ın ölümünün ardından eski eşi Sultan Seki’nin Dubai’ye gitmesi ve burada bazı mülk satışlarıyla ilgilenmesi dikkat çekti. Canlı yayına katılan kızı Sude Arıkan, annesi ile Mustafa Ünal arasında bir ilişki olduğunu öğrendiğini belirterek, “Dubai’den birlikte geldiklerini görünce durumu anladım” dedi.

Öte yandan dosyada, Ramazan Arıkan ile kendisini “kiralık katil” olarak tanıtan bir kişi arasındaki telefon görüşmeleri de yer aldı. Söz konusu şahıs, Arıkan’a şu tavsiyelerde bulundu:

Müge Anlı, görüntüleri ve ses kayıtlarını değerlendirerek, durumun sandığından çok daha karmaşık bir “tezgah” olabileceğine dikkat çekti. Anlı, şahsın bir yandan cinayet talimatı aldığını söylerken, diğer yandan kurbana kaçış yolları göstermesinin altında yatan amacın “daha fazla para koparmak” olduğunu vurguladı.

ŞOKE EDEN İDDİA: “BABAMI ANNEM VE ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ”

Müge Anlı’nın programında Sude’nin arkadaşı olduğunu belirten bir izleyici, Sude’nin Dubai’de alkol aldıktan sonra Onur isimli bir şahsa, “Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler” dediğini ileri sürdü.

Sude Arıkan ise bu iddiaları yalanladı ve “Onur diye kimseyle tanışmadım” ifadelerini kullandı. Kayıtların emniyete iletileceği belirtilirken, Sude Arıkan stüdyoda köşeye sıkıştı.

Dubai’den dönmesi beklenen eski eş Sultan Seki ve Mustafa Ünal’ın vereceği ifadeler beklenirken gözler emniyete ulaştırılacak olan kritik ses kayıtlarına da çevrildi.