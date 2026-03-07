Bolu’da parktaki bankta oturan 19 yaşındaki erkek öğrenciyi sözlü taciz ettiği öne sürülen Naim A. (67), genç tarafından darbedildi. Ağır yaralanarak adam entübe edildi, saldırgan ise gözaltına alındı.

Dün öğle saatlerinde Bolu kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda yalnız oturan üniversite öğrencisi gencin yanına Naim A. geldi.

SÖZLÜ TACİZE DARPLA CEVAP VERDİ

Gençle bir süre sohbet eden Naim A., ardından sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bankta oturan erkeği taciz etti iddiası! Yaşlı adamı komalık etti

DURUMU KRİTİK

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan ve entübe edilen Naim A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

