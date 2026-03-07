Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı sonrası Indian Wells'e veda
ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak, ikinci turda veda etti. Milli sporcu, 'organizasyonun ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi' olarak tarihi bir başarı elde etmişti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells Tenis Turnuvası'nda ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya yenilerek elendi.
- Zeynep Sönmez, Indian Wells'te dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olarak, organizasyona veda etti.
- Sönmez, Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olmuştu.
Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.
Sönmez, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek, 'Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi' olma başarısını göstermişti.
