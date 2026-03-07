ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak, ikinci turda veda etti. Milli sporcu, 'organizasyonun ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi' olarak tarihi bir başarı elde etmişti.

Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.

Zeynep Sönmez

Sönmez, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek, 'Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi' olma başarısını göstermişti.

