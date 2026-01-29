Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA (Kadınlar Tenis Birliği) 500 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvaları Abu Dabi Açık ve Merida Açık'tan özel davet aldı. 23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.

Grand slam organizasyonlarında 2025 Wimbledon'dan sonra 2026 Avustralya Açık'ta da teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren Zeynep Sönmez, şubat ayında WTA faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek.

Zeynep Sönmez

WTA 500 düzeyindeki turnuvalar Abu Dabi Açık ve Merida Açık'ın internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre; dünya 112 numarası Sönmez, söz konusu organizasyonlara özel davetle katılım hakkı kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Meksika'nın Merida şehriyle aynı adı taşıyan turnuva ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

