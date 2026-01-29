Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez'e Abu Dabi ve Merida Açık'tan özel davet
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA (Kadınlar Tenis Birliği) 500 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvaları Abu Dabi Açık ve Merida Açık'tan özel davet aldı. 23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Zeynep Sönmez, şubat ayında WTA faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek.
- Abu Dabi Açık, 1-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
- Merida Açık, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
- Sönmez, iki organizasyona da özel davetle katılacak.
Grand slam organizasyonlarında 2025 Wimbledon'dan sonra 2026 Avustralya Açık'ta da teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren Zeynep Sönmez, şubat ayında WTA faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek.
WTA 500 düzeyindeki turnuvalar Abu Dabi Açık ve Merida Açık'ın internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre; dünya 112 numarası Sönmez, söz konusu organizasyonlara özel davetle katılım hakkı kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Meksika'nın Merida şehriyle aynı adı taşıyan turnuva ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Dünya, Zeynep Sönmez'i konuşuyor: Tribünlerden büyük alkış aldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR