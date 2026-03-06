SPOR SERVİSİ
Türkiye Kupası: Kura çekimi tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları etabının tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final eşleşmesi 11 Mart'ta belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.
Seri başı olanlar
Galatasaray
Samsunspor
Beşiktaş
Konyaspor
Seri başı olmayanlar
Trabzonspor
Alanyaspor
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
