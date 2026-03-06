Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları etabının tamamlanmasının ardından çeyrek ve yarı final eşleşmesi 11 Mart'ta belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Seri başı olanlar

Galatasaray

Samsunspor

Beşiktaş

Konyaspor

Seri başı olmayanlar

Trabzonspor

Alanyaspor

Gençlerbirliği

Fenerbahçe

Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

