Trendyol Süper Lig'in 25 haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç öncesi konuştu.

"İNŞALLAH BİZ MUTLU AYRILIRIZ"

Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Yalçın, "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız. Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." dedi.

