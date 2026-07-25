Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Valilik konutunda bulunan mutfak çalışanının, Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde evdeki panik durumuna dair iddiaları Handan Sonel'e soruldu. "Mutfak çalışanı Vali baba derdi" sözleri ile iddiaları reddeden Sonel, tutuklu tanık Turan G.'ye cesedi kaybetmesi için para teklif ettiği iddialarını da kabul etmedi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında iddialara "Vali baba derdi" savunması

AŞÇININ OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN İDDİALARI SORULDU

İfadesi alınan Sonel'e, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 29 Haziran'da bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Tunceli Valiliği konutunun mutfak bölümünde çalışan Selvi Y.’nin "05.01.2020 tarihinde Handan Sonel ben mutfakta yemek yaptığım sırada sanırım saat 13.00-13.30 sıralarında mutfağa yanıma gelerek, panik halde ‘Selvi Hanım hemen çıkın’ dedi. Ben de ‘Ocakta yemeğim var’ dedim. Ancak bana ‘Bırakın hemen çıkın, çabuk çıkın, evinize gidin’ dedi. Ben de çıkın gidin deyince başka bir şey sormadım ancak çok panik haldeydi. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamıştı" şeklindeki sözleri soruldu. Gülistan Doku'nun en son kullandığı telefonun sinyal bilgisinin saat 13.22'de kesildiği de hatırlatılan Handan Sonel'e "5 Ocak 2020 günü mutfak çalışanını saat 13.00-13.30 arasında panikle konuttan neden gönderdiniz? Panik yapmanızın sebebi nedir?" diye soruldu.

Sonel ifadesinde, "Ben şu an şoktayım. Bu ifade onun değil, tehditle ifadesi alınmış. O demez, bizi de bilir sever. Yemekleri de çoğunu ben yapardım, o arada yapardı. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Selvi Hanım da harcırah alacağı için gitmezdi, hiçbir zaman da erken çıkmazdı. Gönül Hanım çıkardı ama Selvi Hanım asla parası kesilecek diye çıkmazdı. Böyle bir şey asla ve kata yaşanmadı. Ama işi biten çıksın demişimdir. Böyle bir olay yaşanmadı adım gibi eminim, tehdit edilmiştir. O bizim için bunu demezdi. 'Vali baba' diyordu eşime. Bana da ana diyordu. Bir de ben de hatırlamıyorum 5 Ocak'ı, o nasıl hatırlamış. Benden de 10 yaş büyüktür. Bu senenin 5 Ocak'ını bile ben hatırlayamam" diye konuştu.

Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında iddialara "Vali baba derdi" savunması

'TÜRKAY SONEL OLAY GÜNÜNDEN SONRA ESKİSİ GİBİ OLMADI' İDDİASI

Selvi Y.’nin "05 Ocak 2020 tarihinden sonraki günlerde konuttaki işime gidip gelmeye devam ettim. Mustafa Türkay Sonel 5 Ocak 2020 tarihine kadar düzenli olarak sabah erken saatlerde kalkıp, salonda kahvaltısını yapıp, okuluna gittiği halde 5 Ocak 2020 tarihinden sonra 3-4 gün boyunca kahvaltı bile yapmadı. Odasından hiç çıkmadı. Okula bile gitmedi. Kahvaltısını her sabah ben hazırlayıp salona getirirdim. Olaydan sonraki durum benim dikkatimi çekti. Mustafa Türkay Sonel'in 5 Ocak 2020 tarihinden sonraki günlerde olağan dışı şekilde okula gitmemesi, hiçbir şey yememesi ve odasından çıkmamasının sebebini tutuklamalar olduktan sonra anladım" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, Handan Sonel'e "Neden oğlunuz Mustafa Türkay Sonel 5 Ocak 2020 tarihinden sonra 3-4 gün boyunca kahvaltı yapmadı? Odasından hiç çıkmadı? Okula gitmedi? Bu kadar etkileneceği Gülistan Doku olayı ile ilgili bağlantısı nedir?" sorusu yöneltildi.

Sonel ise ifadesinde, "Ben bunu açıklamak istiyorum. Oğlum asla kahvaltı yapmazdı, geç kalkardı. Kızım da öyle yetişemezdi, son anda kahvaltıya yetişirlerdi. Ocak 2020 tarihli değil de yukarıda bahsettiğim Alican Önlü'nün oğlu ile yaşadığı olaydan sonra oğlum bize okula neden gelmiyorsunuz diye kızmıştı. Biz de okula bilinçli çekildiğimizi düşünerek gitmemiştik. Buna oğlum kızmış ve küsmüştü. 'Bana neden sahip çıkmadınız. Herkesin ailesi oradaydı' diyerek 3-4 gün kırgınlık olmuştu. Selvi Hanım'ın bahsettiği olay tarihi 5 Ocak değil, bu 5 askerin şehit olduğu olaydan sonra okulda yaşadığı olaydır. Bu ifadeyi Selvi Hanım'a kurdurmuşlar. Yine söylüyorum oğlum hiç kahvaltı yapmazdı. Selvi Hanım bir gün bile kahvaltı hazırlamazdı" şeklinde konuştu.

Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında iddialara "Vali baba derdi" savunması

"2 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ"

"Tutuklu tanık Turan G. beyanında kendisine cesedi alıp yok etmesi karşılığında nakit 100 bin para verdiğinizi, oğlunuzun Gülistan Doku'yu 2 el ateş ederek öldürdüğünü, tek oğlunuz olduğunu ve o kızla evlenmesini istemediğinizi beyan etmiştir. Söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Sonel, "Turan G. isimli şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Böyle bir şey yaptığına dair delili ne. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz" dedi.

"EVDE TABANCA VE 3 ADET ŞARJÖR BULUNDU"

Handan Sonel'e ayrıca, "Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/8332 D. iş sayılı kararı ile 21.07.2026 günü ikametinizde yapılan aramada 1 adet 47A159091 seri numaralı Sigsauer marka tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör tespit edilmiş olup, arama yapan görevlilere bahse konu tabancanın ruhsatını beyan edemediğiniz, şüpheli tutuklu eşiniz Tuncay Sonel'in sistemde yapılan sorgusunda üzerine kayıtlı olan silahlar içerisinde olmadığı ve yine jandarma silah bilgi sisteminde, EGM silah ruhsat, jandarma silah ruhsat sistemlerinde seri numarası ve marka ile yapılan sorgulamasında ruhsatlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu konu ilgili olarak söyleyecekleriniz nelerdir" sorusu yönetildi. Sonel, "Bu tabanca sıfırdır, kullanılmamıştır. Ruhsatlı olup olmadığını ben bilmiyorum, hediye mi nerden aldı bilmiyorum. Açılmamış bile. Gerçek olduğunu bile bilmiyorum. İki tabancası vardı, onların da ruhsatı var mı yok mu bilmem" dedi.

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