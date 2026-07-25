Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'a iyileştirilmiş teklifini yaptığı ve oyuncunun kararını bildirmesi için süre verdiği belirtildi.

Kıran karana geçen pazarlıkların ardından Mohamed Salah'a son teklifini yapan Beşiktaş yönetimi, Mısırlı yıldızın kararı için beklemeye geçti.

"SON TEKLİFİMİZİ YAPTIK"

Salah'a son teklifin yapıldığını ve oyuncunun kararını beklediklerini açıklayan Başkan Serdal Adalı, "Tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRE

A Spor'un haberine göre; iyileştirilmiş teklifini yapan Beşiktaş, Mısırlı yıldıza pazartesi gününe kadar süre verdi. Haberde, 34 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü son kararını yönetime bildireceği kaydedildi. Salah, siyah beyazlıların teklifini kabul ederse 2 Ağustos'tan daha erken bir tarihte İstanbul'a gelebilir.

SON SEZON PERFORMANSI

İngiliz devi Liverpool'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mohamed Salah, son sezonunda 41 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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