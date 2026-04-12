KPSS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar için başvuru ve sınav süreçlerine ilişkin tarihler netleşti.

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylar için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda adaylar, katılacakları oturumlara göre başvuru süreçlerini planlamaya başladı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU VE SINAV NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos’ta başlayacak, 8 Eylül’de sona erecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz’da başlayacak, 10 Ağustos’ta sona erecek. Başvurular ÖSYM sistemi üzerinden alınacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM sistemi üzerinden alınacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

