Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu adayların katıldığı TR-YÖS/1 sınavına ilişkin sonuç tarihi ve sınav sürecine dair detaylar gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşirken, adaylar sınavın kapsamı ve değerlendirme sürecini araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 TR-YÖS/1 sınavı, 12 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvurmak isteyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

TR-YÖS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı TR-YÖS/1 sınav sonuçlarının 7 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar sonuçlarını resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul süreçlerinde bu puanları kullanabilecek. TR-YÖS sonuçlarının geçerlilik süresi ise sınav tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiş durumda.

SINAV KAPSAMI

TR-YÖS, Türkiye’de lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen uluslararası öğrenciler için uygulanan merkezi bir sınavdır. Sınav, adayların genel yetenek ve akademik becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşuyor ve çoktan seçmeli test formatında uygulanıyor.

2026 TR-YÖS/1 sınavında oplam 100 dakika süre veriliyor. Adayların sınav binalarına saat 11.00’den sonra alınmadığı belirtilirken, farklı ülkelerde sınavın yerel saatlere göre uygulandığı da açıklandı. Örneğin bazı Afrika ülkelerinde sınav 09.15’te, Malezya ve Moğolistan’da ise 15.15’te başlatıldı.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacaktır. Sayısal Yetenek Testinde 40 soru, Temel Matematik Testinde 40 soru olacaktır.



