Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) öncesi detayları paylaştı. Sınav 9 bin 513 aday, 50 merkez ve 6 farklı dilde gerçekleştirilecek. Peki, YÖS saat kaçta başlayacak/bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/1) 12 Nisan Pazar günü yapılacağı bildirildi. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da saat ve süreye ilişkin bilgileri inceliyor. Peki, YÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

YÖS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

YÖS HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

Sınav için 60 bina ve 447 salon kullanılacak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak.

Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak.

