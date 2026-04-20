Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) 19 Nisan 2*2026 tarihinde yapıldı. Kısa süre sonra EKPSS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı! Peki, EKPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 29 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026-EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.



EKPSS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı! EKPSS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DÖRT YIL GEÇERLİ OLACAK

EKPSS sonuçları yalnızca açıklanma tarihi açısından değil, geçerlilik süresi bakımından da önem taşıyor. Açıklanacak sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 4 yıl boyunca geçerli olacak.

