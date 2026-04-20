Manisa'da zeytin üreticisine ‘Halkalı leke' uyarısı! Hava şartı elverişli, önlem alın
Manisa’da zeytin üreticisi hava sıcaklığının düşmesinin ardından halkalı leke hastalığına karşı uyarıldı. Zeytinde verim kaybına neden olan hastalığa karşı tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
- Hava şartları, zeytindeki halkalı leke hastalığının yayılmasına zemin hazırlıyor.
- Üreticilerin bahçelerini kontrol ederek yüzde 1'lik bordo bulamacı veya ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapması gerekiyor.
- Halkalı leke hastalığı, zeytin yapraklarında koyu renkli yuvarlak lekeler oluşturan mantari bir hastalıktır.
- Hastalık yaprak dökümüne, ağaçların çıplaklaşmasına ve verim kaybına neden olur.
- İlkbaharda yaprak üst yüzeyinde siyahımsı-gri, halka şeklinde noktalar halinde beliren belirtiler görülür.
- Hastalık bulaşık yapraklarda kışlar ve sporlar yağmurla yayılır.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytinde verim kaybına neden olan halkalı leke hastalığına karşı uyardı. Hava şartlarının hastalığa zemin hazırladığı bildirildi.
"KONTROL EDİN" UYARISI
Yetkililer, üreticilerin zaman kaybetmeden önlem alması gerektiğini vurgulayarak, bahçelerin dikkatle kontrol edilmesini istedi. Üreticilerin kendi arazilerindeki durumu ve hava şartlarını göz önünde bulundurarak yüzde 1'lik bordo bulamacı veya hastalığa karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarının önem taşıdığı belirtildi.
HALKALI LEKE NEDİR?
Halkalı leke (Spilocaea oleaginea), zeytinde yapraklarda koyu renkli yuvarlak lekeler oluşturan, özellikle yağışlı ve serin dönemlerde yayılan mantari bir hastalıktır.
Ağaçta yaprak dökümü, çıplaklaşma ve verim kaybına neden olur. Mücadelesi, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlarla koruyucu ilaçlama yapılarak ve ağaçların hava almasını sağlayarak gerçekleştirilir.
HASTALIK BELİRTİLERİ
İlkbaharda yaprak üst yüzeyinde siyahımsı-gri, halka şeklinde noktalar görülür. Lekeler 8-10 mm çapına ulaşabilir. Döküm ve Çıplaklaşma: Şiddetli enfeksiyonlarda yapraklar sararır ve mayıs ayından itibaren dökülür, ağaçlar çıplaklaşır. Yaprak kaybı fotosentezi azalttığı için sürgün ve meyve tutumu düşer, ağaçlar zayıflar. Ağaçların alt ve iç kısımlarındaki güneş görmeyen, nemli bölgelerde daha yaygındır. Hastalık, bulaşık yapraklarda kışlar ve sporlar yağmurla yayılır.
İşte belirtiler;
|Belirti
|Açıklama
|Yayılma ve Kışlama
|Yaprak Lekeleri
|İlkbaharda yaprak üst yüzeyinde siyahımsı-gri, halka şeklinde noktalar. Lekeler 8-10 mm çapına ulaşabilir.
|Hastalık, bulaşık yapraklarda kışlar ve sporlar yağmurla yayılır.
|Döküm ve Çıplaklaşma
|Şiddetli enfeksiyonlarda yapraklar sararır ve mayıs ayından itibaren dökülür, ağaçlar çıplaklaşır. Yaprak kaybı fotosentezi azalttığı için sürgün ve meyve tutumu düşer, ağaçlar zayıflar.
|Ağaçların alt ve iç kısımlarındaki güneş görmeyen, nemli bölgelerde daha yaygındır.