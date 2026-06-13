'Yan baktın' kavgasında kan döküldü
Bursa’da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
- Olay, dün "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bugün devam eden husumet sonucu gerçekleşti.
- Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı.
- Kurşunlar, yaralıların bacaklarına isabet etti.
- Saldırgan olay yerinden kaçtı.
- Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde iddiaya göre dün taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.
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2 KİŞİ YARALANDI
Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.