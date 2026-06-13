Bursa’da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde iddiaya göre dün taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yan baktın kavgasında kan döküldü

SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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