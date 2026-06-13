Erzurum’da arkadaşlarıyla piknik yapan 24 yaşındaki genç, köprüde barfiks çektiği sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.15 sıralarında Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi köyü mevkisinde meydana geldi.

BARFİKS ÇEKERKEN DEREYE DÜŞTÜ

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla bölgeye giden 24 yaşındaki Kasım Tan, dere üzerindeki köprüde barfiks çekmeye çalıştı. Bu sırada eli kayan talihsiz genç, altından akan kuvvetli akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

Barfiks çekmek isterken felaket yaşandı: 24 yaşındaki gençten acı haber

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Dere yatağı boyunca titiz bir kıyı araması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, akıntıya kapılan Kasım Tan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, olay yerindeki jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Barfiks çekmek isterken felaket yaşandı: 24 yaşındaki gençten acı haber

Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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