2026 ALES/1 sınav tarihi, başvuru süreci ve sınav giriş belgesi detayları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre sınav günü yaklaşırken gözler sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranına çevrildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 2026 yılı takvimi kapsamında sınav tarihi, başvuru süreci ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ALES NE ZAMAN?

2026 ALES/1 sınavı, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı sınav için başvurular 25 Mart - 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 9 Nisan 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanındı.

ALES, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan toplam 100 soruluk bir sınav olarak uygulanıyor. Adaylara bu soruları cevaplamaları için 150 dakika süre veriliyor. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu süreçte adaylar, sınav günü ve sınav formatına ilişkin hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

ALES ne zaman? 2026 ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama

2026 ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES/1 sınavına katılacak adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri geliyor. 20 Nisan 2026 itibarıyla ALES/1 sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından adaylar, sınav giriş belgelerini erişime açılan sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanıyor. Adayların sınava girişte bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu oluyor. Belge üzerinde sınav merkezi, bina, salon bilgileri ve sınav saatine ilişkin detaylar yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası