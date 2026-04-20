Büyük veri analitiği ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Palantir Technologies, hem kamu kurumları hem de özel sektörle yürüttüğü projelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Şirketin faaliyet alanı, projeleri ve son dönemde yayımladığı dikkat çekici manifesto sonrası merak edildi.

ABD merkezli veri analitiği şirketi Palantir Technologies’in çalışma alanı, kurumsal yapısı ve teknoloji vizyonuna dair detaylar, son dönemde yapılan açıklamalarla birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Palantir nedir, ne iş yapar?

PALANTİR NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Palantir Technologies, büyük veri analitiği ve yazılım platformları geliştiren bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle devlet kurumları, savunma alanı ve büyük ölçekli şirketler için veri toplama, analiz etme ve anlamlandırma süreçlerini yöneten yazılımlar geliştiriyor. Bu kapsamda Palantir’in en bilinen ürünleri arasında Gotham, Foundry, Apollo ve AIP platformları yer alıyor.

Son günlerde Palantir’in teknoloji vizyonuna dair yayımladığı manifesto da dikkat çekti. Şirket yönetimi tarafından kaleme alınan içerikte, teknoloji şirketlerinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi sorumluluklar taşıdığı vurgulandı. Bu yaklaşımla birlikte Palantir, klasik bir teknoloji şirketinden öte, küresel güç dengelerine dair görüşler ortaya koyan bir aktör olarak ortaya çıktı.

PALANTİR TEKNOLOJİ SAHİBİ KİM, NE ZAMAN KURULDU?

Palantir Technologies, 2003 yılında Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen ve Joe Lonsdale tarafından kuruldu. Şirketin merkezi ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde bulunuyor. Kuruluşundan itibaren özellikle ABD istihbarat kurumlarıyla çalışması, şirketin hızlı büyümesinde önemli rol oynadı.

İlk yıllarında ağırlıklı olarak ABD İstihbarat Topluluğu ve Savunma Bakanlığı ile çalışan Palantir, zamanla müşteri portföyünü genişletti. Günümüzde uluslararası kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör şirketleri de Palantir’in müşterileri arasında yer alıyor. Şirket, 2020 yılında “PLTR” koduyla New York Borsası’nda halka açıldı ve sonraki yıllarda değerlemesini önemli ölçüde artırdı.

İLGİLİ HABERLER DÜNYA İran, ABD savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi

Haberle İlgili Daha Fazlası