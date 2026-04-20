2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. dönem) tercih tarihleri, ÖSYM ( Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda TUS tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TUS 2026 tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) sonuçları 15 Nisan tarihinde erişime açıldı. Sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, TUS 2026 tercihleri ne zaman başlayacak?



2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ilk dönem tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) konuya dair net bir tarih paylaşımı yapılmazken, adaylar tercih döneminin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.

Geçtiğimiz yılın takvimi incelendiğinde, 2025-TUS 1. dönem tercih işlemlerinin 21–27 Mayıs tarihleri arasında alındığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 tercihlerinin de benzer şekilde mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Ancak kesin tarihler, ÖSYM’nin yayımlayacağı resmi tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.Adayların, güncel duyurular için ÖSYM’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.



