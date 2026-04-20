Ermenistan ile barış masasına oturan Azerbaycan, Belçika ve Hollanda’nın Karabağ üzerine aldığı "Ermenilerin geri dönüşü" kararlarına ateş püskürdü. Bakü, iki ülkenin büyükelçilerini bakanlığa çağırarak, "Barış sürecini sabote ediyorsunuz" mesajı verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Belçika ve Hollanda parlamentolarında kabul edilen ve Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin geri dönmesini öngören önergelere karşı harekete geçti.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Azerbaycan tarafı, bu kararların Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanlarının görüştüğü bir dönemde alınmasını "paradoksal" olarak niteledi.

Büyükelçilere, Avrupa’daki Azerbaycan karşıtı grupların ikili ilişkilere zarar vermesinin önüne geçilmesi gerektiği iletildi.

PAŞİNYAN’DAN TARİHİ ÇIKIŞ: "KARABAĞ KONUSUNU KAPATIYORUZ"

Avrupa’dan gelen tepki çeken kararların aksine, Seçim programını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barışın tek yolunun geçmişi kurcalamamak olduğunu söyledi.

"GEÇMİŞİ KURCALAMAYACAĞIZ"

Paşinyan, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu tarihi ifadeleri kullandı:

"Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz."

