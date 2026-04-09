EKPSS sınav yerleri açıklandı (EKPSS 2026 sınav giriş belgesi sorgulama)
2026 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, EKPSS sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online olarak görüntüleyebilecek.
Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, Nisan ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde EKPSS sınav giriş belgesine ilişkin duyurulara odaklanmıştı. EKPSS 2026 sınav giriş belgeleri 9 Nisan 2026 tarihinde yayımlandı. Adayların sınav günü EKPSS 2026 sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
ÖSYM EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM yazılı açıklamayla EKPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada;
"2026-EKPSS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 9 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir." denildi.