Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun takvimi uzatması ve yakın bir tarihi kabul etmemesi hâlinde, bayram sonrası olağanüstü kurultay için düğmeye basacak.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararının ardından, yeni genel başkanın belirleneceği olağanüstü kurultay süreci için tartışmalar başladı. Mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını isterken; göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise “en uygun” zamanda kurultayın toplanacağını söylüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Gürsel Tekin’in kurultay için yedi ay sonrasını işaret etmesi ise dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu cephesi, ilk önceliklerinin partideki “arınma” süreci olduğunu ve bu temizlik bitmeden sandığa gidilmeyeceğini net bir dille ifade ediyor. Tartışmaların gölgesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Bey ile arkadaşlarımız bu konuyu görüşecek. Kırk gün içinde kurultay ile ilgili bir karar verir ve adım atarsa hem partimiz hem kendisi için en doğrusu olacak. Çünkü ben gerçekten son dönemde atılan bazı sloganlara ve tepkilere üzülüyorum. Sonuçta bunlar, partimizde seçilerek genel başkanlık yapmış bir isme yönelik yakışıksız tepkiler. Kurultay Kemal Bey’in lehine. Kurultay kararı alınmazsa adımımızı atarız.”

BIÇAK SIRTI DENGE

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun takvimi uzatması ve yakın bir tarihi kabul etmemesi hâlinde, bayram sonrası olağanüstü kurultay için düğmeye basacak. Özel ve ekibi, kurultayı toplamak için üç farklı seçenek üzerinde duruyor:

1. Parti Meclisi (PM) Kararı: Özel, ilk olarak Parti Meclisinden karar çıkarmaya çalışacak. 60 üyeli PM’de 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Ancak buradaki dengeler iki taraf açısından da bıçak sırtı. Kılıçdaroğlu cephesi PM’de yaklaşık 35 üyenin kendi yanlarında olduğunu savunurken, Özel cephesi ise yaklaşık 40 üyelik bir desteğe sahip olduklarını iddia ediyor. Gerçek tablo ancak bir toplantı yapılması hâlinde ortaya çıkacak. Üstelik Kılıçdaroğlu’nun, aleyhine bir karar çıkmasını engellemek için PM’yi hiç toplamama ihtimali de bulunuyor.

2. PM Üyelerinin İstifası: Özel, ikinci yol olarak 40 PM üyesini istifa ettirerek partiyi 40 gün içinde olağanüstü kurultaya zorlama seçeneğini değerlendirecek.

3. Delege İmzası: Bu iki formül de sonuç vermezse, doğrudan delegelerin imzasıyla kurultayın toplanması gündeme gelecek. CHP tüzüğüne göre delegelerin noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay yapılabiliyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin delegelerle şimdiden temasa geçtiği belirtiliyor.

Mahkemenin, 4-5 Kasım 2023 tarihi dâhil olmak üzere sonraki tüm kurultayları iptal etmesi sebebiyle, toplanacak imzalar için en son Mart 2020’de yapılan 37’nci Olağan Kurultay’a kayıtlı delegelerin imzası geçerli olacak.

BENİ İHRAÇ EDEBİLİRLER KORKUSU SARDI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle dün Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı. Özel’in, milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından ihraç edilebileceklerini söylediği öğrenildi.

Toplantıda, “Ben ve arkadaşlarım ihraç edilebiliriz ama mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Özel’in, Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından yapılacak atamaları tanımayacaklarını da dile getirdiği belirtildi.

Yapılacak tüm görüşmelerin kurultay odaklı olacağının altını çizen Özel’in, kurultay yapılana kadar Kılıçdaroğlu için “Kemal Bey’e ‘Genel Başkan’ demem” dediği aktarıldı.

Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gelme ihtimaline ilişkin olarak ise “Genel Merkez’den çıkarılırsak Meclis’e geçeriz. Burası kaybedilirse Meclis’te mücadele ederiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Özel’in, muhtemel bir genel seçimde Kılıçdaroğlu’nun hâlen genel başkanlık koltuğunda olması durumunda milletvekili listelerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin soruya da “Bunlar bugünün gündemi değil, zamanı geldiğinde konuşuruz” cevabını verdiği belirtildi.

ÖZEL KENDİNE KOLTUK BULDU AMA...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki taktik savaşları devam ediyor. Özel’in başkanlığında dün CHP Genel Merkezinde kapalı grup toplantısı düzenlendi, 138 vekilden 96’sı katıldı. Gelmeyenlerden 15’i mazeret bildirdi; bu kişiler arasında Okan Konuralp, Namık Tan ve Cevdet Akay olduğu belirtildi. Diğer 28 kişi ise herhangi bir gerekçe sunmadı; Erdoğan Toprak, İlhan Kesici ve Gülizar Biçer Karaca bu vekiller arasında yer aldı.

Toplantıda dikkat çeken bir olay da yaşandı. Grup başkan seçimi yapıldı. Özgür Özel, 95 oy alarak CHP Grup Başkanı seçildi. “Orta yolcu” olarak bilinen Gürsel Erol’un attığı oy geçersiz sayıldı.

Özgür Özel, “Ben partinin seçilmiş genel başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkmak isteyeceğini sanmıyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Özgür Bey’e yeni görevi hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu. Gürsel Tekin ise Özel ile Kılıçdaroğlu’nun birlikte çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan, CHP’nin grup iç yönetmeliğinin 6. maddesine göre Kılıçdaroğlu, milletvekili olmadığı için grup başkanlığı yapamıyor. Bu sebeple vekiller arasından üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir grup başkanı seçiliyor. Altıncı maddede ayrıca “Grup başkanı, genel başkana bağlı olarak çalışır” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca Kılıçdaroğlu ve tüzüğün, Özel’i doğrudan tek başına görevden alma yetkisi bulunmuyor. Özgür Özel’in grup başkanlığının düşürülmesi için üç seçenek var: Meclis grubu tarafından gizli oyla ve salt çoğunlukla başkanlığının düşürülmesi, Kılıçdaroğlu’nun bir güvensizlik önergesi vererek milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alması ya da Özel’in partiden ihraç edilmesi.

