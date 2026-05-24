Kılıçdaroğlu cephesi, kurulacak komisyonla birlikte hakkında soruşturma olan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan bütün isimleri tek tek değerlendirip akıbetine ilişkin karar verecek.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararıyla birlikte genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, “arınma komisyonu” kurarak geniş kapsamlı bir ihraç süreci başlatacak. Partinin arınmadan kurultaya gitmeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu cephesi, kurulacak komisyonla birlikte hakkında soruşturma olan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan tüm isimleri tek tek değerlendirip akıbetlerine ilişkin karar verecek.

Arınma komisyonu partiyi temizleyecek! CHP'li belediyelerde kapsamlı ihraç süreci başlıyor

RAPOR ÇIKARILACAK

Kılıçdaroğlu’nun bir diğer hamlesi de belediyelere yönelik iç denetim olacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler ve atamalar tek tek parti denetimine tabi tutulacak. Kılıçdaroğlu, denetimlerin ardından kendisine sunulacak rapor doğrultusunda usulsüzlük tespit ettiği belediye başkanlarını da disipline sevk ederek partiden ihraç edecek.

Arınma komisyonu partiyi temizleyecek! CHP'li belediyelerde kapsamlı ihraç süreci başlıyor

HARCAMALAR İNCELENECEK

Özgür Özel yönetiminin CHP’nin banka hesaplarına erişiminin dondurulmasıyla birlikte hazine yardımı ve parti faaliyetleri kapsamında elde edilen paranın idaresi Kemal Kılıçdaroğlu’na devredildi. Kılıçdaroğlu’nun genel merkezin hesaplarını da detaylı bir şekilde inceleteceği, harcamalarda olağandışı bir hareket tespit edilmesi hâlinde yargıya başvuracağı belirtiliyor.

YENİLENME OLABİLİR

Kılıçdaroğlu’nun, parti örgütlerinde de kapsamlı bir yenilenme yapabileceği öne sürülüyor. Arınma komisyonunun parti kurmayları ve belediyelerle sınırlı kalmayacağı, il ve ilçe yöneticilerini de gündemine alacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “Öncelik CHP’nin kurumsal itibarını yeniden tesis etmek olacak” değerlendirmesinde bulundu. CHP yönetiminde yaşanan kriz sebebiyle bazı eski milletvekilleri ve tecrübeli parti yöneticilerinin de yeniden aktif görev üstlenebileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP kurultayı soruşturması büyüyor! 9 kişi tutuklandı

Öte yandan, genel merkeze ne zaman gideceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu’nun, butlan kararının partiye tebliğ edilmesini bekleyeceği öğrenildi. Özel’in ise dokuz günlük bayram tatilini genel merkezdeki makamında geçireceği ve partiden ayrılmayacağı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası