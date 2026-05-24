Kıbrıs adasında on yıllardır süren çözümsüzlük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız tecrit konusunda, garantör ülkelerden biri olan İngiltere'den ezer bozan bir çıkış geldi.

Liberal Demokrat Parti üyesi ve İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası Üyesi Lord John Sharkey, "Kralın Konuşması" oturumunda yaptığı konuşmada Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tavrını kınadığını açıkladı.

50 yılı aşkın süredir adada adil bir çözüm için harcanan sayısız emeğin Kıbrıslı Rumların masayı devirmesi nedeniyle çöktüğüne değinen Lord Sharkey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik ekonomik ambargoların derhal kaldırılmasını talep etti.

"BAŞARISIZLIĞIN TEK VE EN NET NEDENİ GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİDİR!"

Kıbrıs meselesinin tarihi arka planını ve BM çatısı altındaki müzakere süreçlerini aktaran Lord Sharkey, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta 50 yılı aşkın bir süredir adil bir çözüme ve yeniden birleşmeye ulaşmak adına sayısız girişimde bulunuldu. Ancak ne yazık ki bu girişimlerin tamamı başarısızlıkla sonuçlandı. Kayıtlara ve tarihe açıkça bakılması gerekiyor; her senaryoda, bu uzlaşma çabalarının başarısız olmasının en yakın, en net ve yegane nedeni Güney Kıbrıs Rum kesimi olmuştur."

İngiliz hükümetinin Rum tezlerine körü körüne arka çıkmayı bırakması gerektiğini vurgulayan Sharkey KKTC’nin tanınması, İngiltere’den Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuşların başlatılması ve ekonomik ambargoların kırılması için parlamentodaki tüm gruplarla daha agresif ve yoğun bir ortak çalışma yürüteceklerini paylaştı.

CRANS-MONTANA İTİRAFI: RUMLAR KORKAKÇA MASAYI TERK ETT

Konuşmasında 2017 yılında İsviçre’de gerçekleştirilen ve çözümün kıyısından dönülen Crans-Montana Kıbrıs Konferansı’na da özel bir parantez açan İngiliz Lord, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Rumların görüşmeleri terk etmesinin ardından Crans-Montana'da yaşanan çöküş, küresel diplomasi adına büyük bir pişmanlıktır.

"KIBRISLI TÜRKLER ON YILLARDIR TECRİDİNİN KURBANI"

Kıbrıslı Türkler on yıllardır hiçbir uluslararası hukuka sığmayan haksız ambargolar altında, dünya tarafından tanınmadan, son derece dezavantajlı koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Rum kesiminin siyasi şantajları nedeniyle doğrudan uçuşlardan, uluslararası ticarete ve küresel sermayeye erişimden tamamen mahrum bırakılıyorlar. Bu adaletsizliğe artık bir son verilmelidir. Kıbrıslı Türk halkının bu adadaki köklü varlığını, egemenliğini ve haklarını tamamen görmezden gelerek, onları yok sayarak bu adada herhangi bir çözüme ulaşılabileceğine gerçekten inanan tek bir rasyonel akıl var mı?"

KKTC’NİN TANINMASI İÇİN LONDRA’DA BÜYÜK LOBİ HAREKETİ

Lordlar Kamarası'nda Kıbrıslı Türkler için kurulan Tüm Partiler Arası Kıbrıslı Türkler Parlamento Grubu'nun (APPG for Turkish Republic of Northern Cyprus) başkanlık ve başkan yardımcılığını bizzat yürüten Lord Sharkey, Starmer hükümetine de açık bir çağrıda bulundu.

