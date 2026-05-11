Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü ve idari yargı gününüzü canıgönülden tebrik ediyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamızın tamamı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk hukuk tarihine kök salan bir buçuk asırlık bu çınarı yaşatan, büyüten, bugünlere getiren bütün hukukçularımızı şükranla yad ediyorum.

İdare hukuku ve bu hukuk dalının kurallarını uygulayan idari yargı, devlet ile vatandaş arasındaki işte bu ilişkide bir denge unsurudur. Adliye mahkemelerinden farklı olarak idari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı her zaman devlettir, kamu idaresidir. Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından özel öneme sahiptir ve bu işleyiş hukuk devleti standartlarına dair çok kritik bir göstergedir.

Yaklaşık 6 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Prof. Dr. İlhan Özay, gün ışığında yönetim kavramıyla önümüzde yeni bir pencere açmıştı. Devletin güneşle remz edilmesi ve temel vasıflarının gün ışığına nispetle tarifi esasen hukuk devletinin zarif ve bilgece ifadesidir. Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır."

