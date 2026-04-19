TÜİK’in açıkladığı 2026 mart ayı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında ülke genelindeki 78 ilde traktör sayısı artarken, Adana, Hatay ve Bitlis'te ise azaldı. Sağanak, sel sonrası yaşanan ağır hasarların üreticinin maliyetlerini kısıtladığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde traktör sayısı 3 il haricinde artış gösterdi. İşte o iller…

78 ilde arttı, 3 ilde azaldı! Tarımın lokomotif şehirlerine 'sel' darbesi, traktör sayısı geriledi

ARTIŞ HIZI YARI YARIYA DÜŞTÜ

2026 mart ayı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre, 2025 yılı aralık ayı sonunda 2 milyon 315 bin 504 olan toplam traktör sayısı, bu yılın ilk üç ayında 5 bin 749 adet artarak mart sonu itibarıyla 2 milyon 321 bin 253'e ulaştı. Bu yıl artış hızının yarı yarıya düştüğü belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde traktör sayısındaki artış 12 bin 359 olarak kayıtlara geçmişti.

78 ilde arttı, 3 ilde azaldı! Tarımın lokomotif şehirlerine ‘sel’ darbesi, traktör sayısı geriledi

SADECE 3 İLDE AZALDI

Verilere göre ülke genelindeki 78 ilde traktör sayısı arttı, ancak 3 ilde artış görülmedi. Bu yılın ilk 3 ayında Adana, Hatay ve Bitlis'te traktör sayısı azalış gösterdi. Bu illerden ikisinin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alması ise dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre traktör sayısı Adana'da 63 bin 157'den 63 bin 60'a, Hatay'da 27 bin 572'den 27 bin 562'ye ve Bitlis'te 4 bin 636'dan 4 bin 620'ye düştü.

İl Önceki Traktör Sayısı Sonraki Traktör Sayısı Değişim Adana 63.157 63.060 -97 Hatay 27.572 27.562 -10 Bitlis 4.636 4.620 -16

SEBEBİ SAĞANAK VE SEL

Tarımsal üretimin lokomotif şehirleri olarak bilinen Hatay ve Adana’da yılın ilk aylarında etkili olan sağanak yağışların, su taşkınları ve sel felaketlerinin bu düşüşte etkili olduğu ifade edildi. Binlerce dönüm arazinin sular altında kalması ve seralarda yaşanan ağır hasarların üreticinin maliyetlerini zora sokarak kısıtladığı görüldü.

78 ilde arttı, 3 ilde azaldı! Tarımın lokomotif şehirlerine ‘sel’ darbesi, traktör sayısı geriledi

Sel ve sağanak dışında kredi faiz oranlarının yükselmesinin de bu düşüşte payı olduğu vurgulandı.

