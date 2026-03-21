Adana’nın Karataş ilçesinde dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yol ve tarla göle dönerken, bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Adana genelinde dün yağmur etkili olmaya başladı. Dün başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden yağmur nedeniyle Karataş ilçesinde hayat felç oldu.

TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Yağışın etkisiyle özellikle kırsal bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı. Tarlaların göle döndüğü bölgelerde çiftçiler arazilerine ulaşmakta güçlük çekerken, bazı çiftçiler tarlalarına ancak traktörle gidebildi. Bazı yollarda göle dönerken araçlar muhsur kaldı. Vatandaşlar mahsur kalan araçlarını çıkarmak için iş makinalarından yardım istedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım aksarken, vatandaşlar ve çiftçiler suyun çekilmesini bekliyor. Yağışın tarım arazilerinde oluşturduğu zararın ise önümüzdeki günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre yağmurun bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

