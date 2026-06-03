ABD düğmeye bastı! İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’e yaptırım
Masada diplomatik süreçler konuşulurken, ABD Hazine Bakanlığı "Ekonomik Öfke Operasyonu" kapsamında İran’ın en büyük kripto para borsası Nobitex’i ve yöneticilerini yaptırım listesine alarak finansal kıskacı iyice daralttı.
- ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.
- Bu yaptırımların gerekçesi olarak Nobitex'in İran hükümeti ile kara listeye alınmış devlet kurumlarının yaptırımları aşmasına imkan sağlaması gösterildi.
- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ekonomisi serbest düşüşteyken rejiminin dijital varlık teknolojilerini kullandığını belirtti.
- Nobitex CEO'su Amir Hossein Rad ile Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali ve Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali adlı iki kardeşe de yaptırım uygulandı.
- ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex'in İran hükümetine önemli destek sağladığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran merkez bankasına bağlı dijital işlemleri kolaylaştırdığını ifade etti.
- Bakanlık, Nobitex'in internet kesintilerine rağmen rejimin servetini korumak ve fonları ülke dışına çıkarmada rol oynadığını belirtti.
Uluslararası arenada bir yandan diplomatik çözüm ve ateşkes senaryoları konuşulurken, ABD sahada yaptırım silahını kullanmayı sürdürüyor.
Washington, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran’a yönelik yeni yaptırımı açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex’i İran hükümeti ile kara listeye alınmış devlet kurumlarının yaptırımları aşmasına imkan sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İSİMLER
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "İran ekonomisi serbest düşüşteyken, rejim yaptırımlardan kaçınmak ve serveti ülke dışına aktarmak da dahil olmak üzere dijital varlık teknolojilerini kullanmayı tercih etti" dedi.
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ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali ve Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali adlı iki kardeşin yanı sıra Nobitex CEO’su Amir Hossein Rad’a da yaptırım uyguladı.
"REJİMİN SERVETİNİ KORUDULAR"
ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex'in İran hükümetine "önemli destek" sağladığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran merkez bankasına bağlı çok sayıda dijital işlemi kolaylaştırdığını belirtti.
Bakanlık, "ABD'nin İran'da askeri operasyonlara başlamasının ardından Nobitex, internet kesintilerine rağmen rejimin servetini korumak için varlıkların ve fonların korunması ile İran dışına çıkarılmasında rol oynadı" dedi.