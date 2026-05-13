Gastronomi alanında dünya genelinde takip edilen platformlardan biri olan TasteAtlas, 2026 yılına ilişkin “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini ön plana çıkaran liste, özellikle ilk 10 sıradaki yemeklerle dikkat çekti. Listenin zirvesinde bir deniz ürünü yer alması ise gastronomi çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi.

Her yıl farklı ülkelerin mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, bu yıl da Türk mutfağına özel geniş kapsamlı bir sıralama yayımladı. “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” başlığıyla hazırlanan listede, Türkiye’nin geleneksel ve yöresel lezzetleri dünya sıralamasına taşındı. İşte 2026 yılı TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 Türk yemeği…

10- Bal kaymak: Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bal kaymak, manda sütünden elde edilen kaymak ile doğal balın birleşiminden oluşuyor.

9- Mercimek çorbası: Kırmızı mercimek, soğan ve havuç gibi malzemelerle hazırlanan, Türk mutfağının en yaygın ve sevilen çorbalarından biri olarak öne çıkıyor.

8- Piliç Topkapı: Adını İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan alan bu geleneksel tavuk yemeği, Osmanlı mutfağı izlerini taşıyor.

7- Hünkar beğendi: Közlenmiş patlıcan püresi üzerinde servis edilen kuzu etiyle hazırlanan klasik Osmanlı yemeği olarak biliniyor.

6- Fıstıklı sarma: Gaziantep yöresine özgü fıstık ezmesiyle hazırlanan geleneksel bir tatlı çeşidi olarak listede yer aldı.

5- Afyon sucuğu: Afyonkarahisar yöresine ait, baharatlı ve fermente edilmiş et ürünü olarak öne çıkıyor.

4- Beyran çorbası: Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan bu çorba, kuzu eti ve pirinç ile hazırlanıyor ve özellikle sabah saatlerinde tüketiliyor.

3- Antakya künefesi: Hatay’ın Antakya ilçesiyle özdeşleşen, tel kadayıf ve peynirle hazırlanan geleneksel tatlılardan biri olarak dikkat çekiyor.

2- Cağ kebabı: Erzurum’un Oltu ilçesiyle anılan, yatay şekilde pişirilen kuzu eti kebabı olarak biliniyor.

1- Kalamar tava: Listede ilk sırada yer alan kalamar tava ise temizlenmiş kalamarın unlanarak kızartılmasıyla hazırlanan deniz ürünü olarak zirvede konumlandı.

