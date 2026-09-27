Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin kuşaktan kuşağa aktarılan köklü mutfak kültürünü, yıllardır aynı tarifleri ve üretim geleneklerini yaşatan geleneksel işletmeleri de kapsayan 60 Lezzet Noktasıyla gastronomi meraklılarının keşfine sundu. Ankara’ya gelenler ne yemeli? Şef Mehmet Yalçınkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programı, bu sorunun peşine düştü, 60 adres tespit etti.

Özetle Kaydet a- | +A

Ankara Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programında başkentin mutfak kültürü farklı bakış açılarıyla ele alındı.

Programa Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yaparken; akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek Kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, Şef Bedrettin Aydoğdu ve Şef Gökhan Aksoy da konuk isimler olarak katkı sundu.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları üzerinden Ankara’nın farklı yemekleri, ürünleri ve mutfak gelenekleri mercek altına alındı.

Ankara tava, Ankara döneri ve Ankara simidinin yanı sıra Beypazarı güveci, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel tatlar gastronomi rotasının öne çıkan durakları arasında yer aldı. Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi yerel ürünler de başkentin sofrasını şekillendiren değerler arasında öne çıktı.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

“ANKARA’YA GELEN HERKES KENDİNE UYGUN BİR LEZZET NOKTASI BULABİLİR”

Festivalin gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’daki Lezzet Noktalarının tarihi işletmelerden farklı konseptlerdeki restoranlara uzanan geniş bir seçki sunduğunu belirterek, “Ankara’ya gelen herkes kendinden bir şeyler bulabilir” dedi.

Ankara mutfağının karakterini kentin kendi ürünlerinin belirlediğine dikkat çeken Yalçınkaya, bölgedeki tarımsal üretimin büyük ölçüde yağmurla beslenen topraklarda gerçekleştiğini ve bunun ürünlerin doğal yapısına yansıdığını anlattı. Et ve hamur işlerinin ağırlıkta olduğu kent mutfağında başka şehirlerde daha az karşılaşılan lezzetlerin de bulunduğunu vurgulayan ünlü şef; erkeç pastırması, yöresel üzümler, turşular ve meyvelerin yanı sıra kaliteli et üretiminin de Ankara’nın gastronomik kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Sakatatın da Ankara mutfağında başarılı biçimde değerlendirildiğinin altını çizdi.

Lezzet Noktalarının kenti ziyaret edenler için adeta bir gastronomi rehberi niteliği taşıdığını ifade eden Yalçınkaya, ziyaretçilerin “Nerede iyi yemek yiyebilirim?” sorusuna bu seçkiyle kolaylıkla yanıt bulabileceğini belirtti. Adreslerin deneyimli bir kurul tarafından belirlendiğine de dikkat çekti.

Yalçınkaya, gastronomiye verilen destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, TGA’ya ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

1956’DAN BUGÜNE ANKARA TAVA’NIN DEĞİŞMEYEN ADRESİ

Boğaziçi Lokantası 3. kuşak işletmecisi Sefa Boyacıoğlu, Ankara’ya ilk kez gelenlere özellikle Ankara tavayı önerdi.

Lokantanın spesiyali olan Ankara tavanın orijinal tarifini koruduklarını söyleyen Boyacıoğlu, Ankara tavanın dışarıdan pirinç pilavı ve kuzu etiyle hazırlanmış basit bir yemek gibi göründüğünü ama hazırlık sürecinin oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Yemeğin yaklaşık 3,5-4 saat süren bir hazırlık ve pişirme aşamasından geçtiğini, haşlama, fırınlama ve kızartma gibi farklı işlemlerin uygulandığını anlattı.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

Boyacıoğlu, Lezzet Noktası projesinin Ankara’nın gastronomisini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, proje sayesinde işletmelerin hem kendi ürünlerini hem de kentin yerel lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduğunu ifade etti.

ANKARA DÖNERİNİN SIRRI: KUZU ETİ VE 24 SAATLİK HAZIRLIK

Meydan 1957 Döner’in 2. kuşak işletmecisi Hüseyin Özercan, Ankara’nın öne çıkan lezzetlerinden dönerin kendine özgü hazırlanışını anlattı. Ankara dönerini diğer örneklerden ayıran temel unsurun kullanılan et olduğunu söyleyen Özercan, dönerde bir yaşını geçmemiş erkek kuzu etinin tercih edildiğini ifade etti. Etlerin bir gün önceden temizlenerek sinirlerinden ayrıldığını ve domates ile soğan suyundan hazırlanan terbiyeye yatırıldığını belirten Özercan, terbiyede süt veya yoğurt kullanılmadığını, dönerin 24 saat dinlendirildiğini söyledi.

Ankara mutfağında dönerin yanı sıra Ankara simidi ve Ankara tavanın da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özercan, Lezzet Noktası projesinin Ankara’nın yerel yemeklerini hem şehir dışından gelenlere hem de kendi kentinin mutfak kültürünü yakından tanımayan Ankaralılara anlatmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

“ANKARA SİMİDİ, ANKARA TAVA VE ANKARA DÖNERİ İLK ÜÇTE”

Funda Pastanesi 5. kuşak işletmecisi Bartu Tarakçı, Ankara’ya ilk kez gelenlere üç lezzet önerdi. Tarakçı’nın listesinde ilk sırada Ankara simidi ve ayran, ardından Ankara tava ve Ankara döneri yer aldı.

Ankara simidinin hazırlanışında taş tabanlı fırının önemine dikkat çeken Tarakçı, bu yöntemin simidin gevrek ve çıtır yapısını korumasına yardımcı olduğunu söyledi. Pekmezin yakılmasıyla ortaya çıkan aromanın da simide karakteristik lezzetini verdiğini ifade etti. İşletmede en çok tercih edilen ürünler arasında moy pasta, çilekli milföy, profiterol ve sütlü tatlıların bulunduğunu belirten Tarakçı, moy pastanın un kullanılmadan hazırlanan ve işletmeye özgü bir tarif olduğunu anlattı. Ürünlerde klasik reçetelere bağlı kalmaya özen gösterdiklerini söyleyen Tarakçı, kremayı toz ürün yerine sütten hazırladıklarını, sütlü tatlılarda da geleneksel yöntemleri koruduklarını belirtti.

Tarakçı, Lezzet Noktası projesinin yerel işletmelerin ve Ankara markalarının daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağını ifade ederek projeyi desteklediklerini söyledi.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

“HAMMADDE İYİYSE YEMEĞİN DE KENDİNE HAS BİR LEZZETİ OLUYOR”

Nakia Restoran Şefi Sercan Arslan, Ankara mutfağında kullanılan ürünlerin kentin gastronomik kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Ankara’ya gelenlerin özellikle Ankara simidi, Beypazarı güveci ve Ankara dönerini denemesini öneren Arslan, bu ürünlerin kentin mutfak kültürünü tanımak açısından öne çıktığını söyledi.

Beypazarı havucu, erişte, Beypazarı kurusu ve Ayaş domatesi gibi ürünlerin kalitesine dikkat çeken Arslan, iyi hammaddelerin Ankara mutfağının güçlü taraflarından biri olduğunu ifade etti.

Kendi mutfaklarında da farklı bölgelerden seçilmiş ürünleri kullandıklarını belirten Arslan, ziyaretçilere yalnızca yemek değil, farklı bir gastronomi deneyimi sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ankara’nın gastronomi potansiyelinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirten Arslan, Lezzet Noktası gibi projelerin restoranların ve yerel ürünlerin tanınırlığı açısından önemli bir katkı sunduğunu söyledi.

ANKARA’NIN LEZZET HARİTASINDA 60 DURAK

Ankara’nın gastronomi rotası, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde sürdürülen üretim ve mutfak geleneklerini de aynı çatı altında bir araya getiriyor. Festival kapsamında oluşturulan 60 Lezzet Noktası, ziyaretçilere Ankara’nın farklı tatlarını ve bu tatların arkasındaki yerel üretim kültürünü keşfetme imkanı sunuyor.

Mehmet Şef ev sahipliği yaptı, başkentin lezzet haritası ortaya çıktı

Ankara tava ve Ankara dönerinden Ankara simidine; Beypazarı güvecinden 80 katlı baklavaya; Çubuk turşusundan İnceğiz çorbasına kadar uzanan seçkide hem günlük sofralarda yaşayan yemekler hem de özel hazırlama teknikleriyle öne çıkan ürünler bulunuyor.

Lezzet Noktaları, Ankara’ya gelen ziyaretçilere “ne yenir?” sorusunun ötesinde, başkentin mutfağını oluşturan ürünleri, işletmeleri ve farklı ilçelerde yaşayan yemek kültürünü takip edebilecekleri bir rota sunuyor. İşte o mekanlar:

Meydan 1957 — Kale, Atpazarı Sk. No:2, 06250 Altındağ/Ankara

Afitap — Beytepe Şubesi – Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Blv. 5345. Sk. No:2, Çankaya/Ankara

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği — Hacettepe, Talatpaşa Blv No:79, 06100 Altındağ/Ankara

Alaz Restoran — Prof. Dr. Ahmet Taner Kişlali Mh. Alacaatli Cd. No:22, Çayyolu/Ankara

Baklavacı Hacıbaba — Kızılırmak Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:176/A, Balgat, Çankaya/Ankara

Beykoz İşkembecisi — Güzeltepe Mah. Hoşdere Cd. No:212, Çankaya/Ankara

BigChefs — Çankaya, Çankaya Cd. No:1.B D:41, 06690 Çankaya/Ankara

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Akdeniz Mutfağı — Üniversiteler, İhsan Doğramacı Blv No:6, 06800 Çankaya/Ankara

Boğaziçi Lokantası — Ulus, Denizciler Cd. No:1/A, 06050 Altındağ/Ankara

Bolu Akın — Macun, 187. Cd. No:8, 06374 Yenimahalle/Ankara

Canbolat Kebab — Aydınlıkevler, Şht. Ömer Halisdemir Blv No:110, 06130 Altındağ/Ankara

Chinese Inn Ankara — Vega Center AVM, Mustafa Kemal Mah., 2127. Cd. No:21

Değirmetepe Cağ Kebap, Pide & Köfte — Söğütözü, Söğütözü Cd. 17/A-B, 06510 Çankaya/Ankara

Dere Pastanesi — Küçükesat, Bülbülderesi Cd. No:84, 06660 Çankaya/Ankara

Divan Otel Maromi Ankara — Yıldızevler, Jose Marti Cd. No:2, Çankaya/Ankara, A katı

Düveroğlu Kebap — Anıttepe, Gençlik Cd. No:28/B, 06570 Çankaya/Ankara

Emin Usta — Kale, Koyunpazarı Sk. No:48, 06240 Samanpazan/Altındağ/Ankara

Erdem 1071 Et Lokantası — Kızılırmak Mah. 1444. Cad., Çukurambar, 1071 Usta Plaza No:25 D:1, 06510 Çankaya/Ankara

Fabien — Atakule, Çankaya Cd. Kule katı No:1/B, 06500 Çankaya/Ankara

Fevzi Hoca — Söğütözü Cad., Eski Saklı Bahçe Karşısı 8/6, 06560 Çankaya

Funda Pastanesi — GOP: Uğur Mumcu Cad., Gaziosmanpaşa, Kuleli Sokağı No:91/A, Gaziosmanpaşa/Ankara

Göksu Lokantası — Kızılay, Bayındır-1 Sk. No:22, 06410 Çankaya/Ankara

Kalbur Restoran — Oran Çarşı Merkezi, Oran, Rafet Canıtez Cd. No:23/24 C3 Blok, 06450 Çankaya/Ankara

Kanatçı Sungur — YDA Park Avenue, Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Blv No:63 F/1, 06170 Yenimahalle/Ankara

Kardeşler Uygur Mutfağı — Yukarı Bahçelievler, 69. Sk. No:60/A, 06490 Çankaya/Ankara

Kebap 49 — Kavaklıdere Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi & Bülten Sk. No:5, 06680 Çankaya/Ankara

Kokoreççi Hacı Anıttepe — Çankaya Mahallesi, Anıttepe, Gençlik Cd. 101/D, 06580 Çankaya

La Gioia Cafe & Brasserie — Kavaklıdere, Tahran Cd. No:2, 06700 Çankaya/Ankara

Lokanta Hatti — Remzi Oğuz Arık, Büklüm Cd. No:51/B, 06680 Çankaya/Ankara

Merkez Lokantası — 3 304. Sokak, Mehmet Akif Ersoy, 06200 Yenimahalle/Ankara

Meşhur Rumeli Köftecisi Mustafa Iskıler — Rumeli Köftecisi, Mustafa Hacıbayram Mah. (Yeni Sanayi), Demir Cad. 66/B, Ulus, Kazım Karabekir Caddesi ile Çankırı Caddesi arası, 06050 Altındağ/Ankara

Meydan Lokantası — Elmar E Blok, Konutkent, 3028 Cd. No:327, 06520 Çankaya/Ankara

Murat Üzer Keyfim Et Balık — İncek, Turgut Özal Blv. No:25, Gölbaşı/Ankara

Müslüm Kebap — Muhsin Yazıcıoğlu Cad., Çukurambar, 1436. Sk. No:3/A, 06530 Çankaya/Ankara

Mutlu Döner — Remzi Oğuz Arık, Güvenlik Cd. 59/A, 06680 Çankaya/Ankara

Nakia Restaurant — Çankaya, Çankaya Cd. No:1/A İç Kapı No:85, 06690 Çankaya/Ankara

Origano Pizza & Pasta — Kazım Özalp Mah., Rabat Sk. No:13/A, Çankaya/Ankara

Özbek Sofrası — Güçlükaya Mah., Bülbüller Sok. / Estergon Kalesi çevresi, Keçiören/Ankara

Özler Döner — Hacı Bayram, Şht. Keskin Sk. No:3, 06050 Altındağ/Ankara

Peçenek — Oğuzlar, Barış Manço Cd. No:1, 06520 Çankaya/Ankara

Peras Pera Nikkei — Kazım Özalp Mah., Filistin Cd. No:28

Roma Dondurma — Demetlale, İvedik Cd. 81/A, 06200 Yenimahalle/Ankara

Sarımsak Izgara & Dürüm Restaurant — Karapınar, Dikmen Cd. No:408/D, 06450 Çankaya/Ankara

Simitçi Dünyası — Hacı Bayram, Atatürk Blv., Ulus İş Hanı, 06050 Altındağ/Ankara

Sıralı Kebap — Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv., Tepe Prime İş Merk. A Blok No:266/82, 06510

Stüdyo Pizza — Güvenevler, Kavaklıdere Cd. No:3/1, 06540 Çankaya/Ankara

Taco & Burger Hut Türkiye — Umut Mah., Serhat Sok. 15/B

Taka — Ak Plaza, Söğütözü, Yaşam Cd. 7/4, 06560 Yenimahalle/Ankara

Thaicurry Restaurant — 1480 Sokak, Besa Kule B2/7, Çukurambar, 06460 Çankaya/Ankara, Türkiye

Trilye — Kazım Özalp, Kuleli Sokağı No:32, 06680 Çankaya/Ankara

Uludağ Kebap — Hacı Bayram, Denizciler Cd. No:54, 06030 Altındağ/Ankara

Üstünel Köftecisi — Doğanbey Mah. Yeni Sanayi, Tunç Cd. No:86, 06030 Altındağ/Ankara

Uygur Mutfağı — Kavaklıdere, Bankacı Sok. No:3 D:A, Çankaya/Ankara

Vicolo Italiano — Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., Alacaatlı Cd. No:9

Volkan Piknik — Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., Alacaatlı Caddesi No:16/16, 06810 Çankaya/Ankara

Ye-An Pide — Zübeyde Hanım, Kazım Karabekir Cd., Özer Han No:31 D:15, 06070 Altındağ/Ankara

Zerzevan Restaurant — Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd. No:12A, 06530

Zigana Pide (Acity karşısı) — Macun, 201. Cd. No:6, 06374 Yenimahalle/Ankara

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala