Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı
Başlık ResmiKalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kalçadan bacağa yayılan ağrı, uyuşma ve yanmanın her zaman bel fıtığından kaynaklanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Koca, özellikle oturmakla artan ve tedaviye rağmen geçmeyen ağrılarda derin gluteal sendromun gözden kaçabileceğini belirtti.

Kaydet
|

Kalçadan bacağa yayılan ağrı ve uyuşma şikâyetleri çoğu zaman bel fıtığıyla ilişkilendirilse de ağrının kaynağı farklı bir bölge olabilir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, bel MR’ında fıtık görülmesinin ağrının mutlaka fıtıktan kaynaklandığı anlamına gelmediğini belirterek, özellikle uzun süre oturmakla artan ve bacağın arkasına yayılan ağrılarda derin gluteal sendrom ihtimaline dikkat çekti.

"HANGİ BÖLGENİN TEDAVİ EDİLECEĞİ DOĞRU BELİRLENMELİ"

Prof. Dr. Koca, "Bir kişinin belinde fıtık bulunabilir ancak kalçadan bacağa yayılan ağrının asıl kaynağı kalçanın derin bölgesinde siyatik sinirin sıkışması veya irritasyonu olabilir. Bu nedenle fizik tedavi, enjeksiyon, ameliyat veya başka bir tedaviye başlanmadan önce ağrının gerçek kaynağı ortaya konulmalı, hangi bölgenin ve hangi anatomik yapıların tedavi edileceği doğru belirlenmelidir. Aksi halde doğru yöntem bile yanlış bölgeye uygulandığında beklenen sonuç alınamayabilir" dedi.

Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı
Başlık ResmiKalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı

Derin gluteal sendromun yalnızca piriformis kasıyla ilişkili olmadığını vurgulayan Koca, "Piriformis sendromu bu tablonun yalnızca bir parçasıdır. Siyatik sinir; piriformis dışında obturator internus ve gemelli kasları, fibröz bantlar veya hamstring başlangıç bölgesi gibi farklı anatomik yapılarla ilişkili olarak da sıkışabilir. İschiofemoral sıkışma gibi kalçanın derin bölgesini ilgilendiren diğer sorunlar da benzer yakınmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle kalçanın derininde hissedilen, uzun süre oturmak veya araç kullanmakla artan ve bacağın arkasına doğru yayılan ağrının önemli bir ipucu olabileceğini belirten Koca, tanıda ayrıntılı muayenenin önem taşıdığını, gerekli durumlarda MR, ultrasonografi ve elektrofizyolojik incelemelerden yararlanılabileceğini söyledi.

Tedavide bütüncül yaklaşımın önemine değinen Prof. Dr. Koca, bel, pelvis, kalça çevresi kasları, fasya ve siyatik sinirin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hastanın durumuna göre egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları, manuel ve miyofasyal tedaviler, osteopatik yaklaşımlar ve yüksek yoğunluklu robotik lazer gibi yöntemlerden yararlanılabileceğini belirten Koca, uygun hastalarda ultrason rehberliğinde hidrodiseksiyon, proloterapi ve nöral terapi gibi uygulamaların da kişiye özgü tedavi planına dahil edilebileceğini kaydetti.

Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı
Başlık ResmiKalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı

"TEDAVİNİN YANLIŞ BÖLGEYE YÖNELMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Koca, "MR’ı değil, hastayı tedavi etmek gerekir. Kalçadan bacağa vuran her ağrıyı bel fıtığına bağlamak, tedavinin yanlış bölgeye yönelmesine neden olabilir. Hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin, önce ağrının kaynağını ve tedavi edilecek bölgeyi doğru belirlemek gerekir. Doğru tedavinin ilk şartı doğru tanıdır" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Üniversite hastanesinde skandal iddia! Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı: Yanlış kulağım ameliyat edildi
YAŞAM

Üniversite hastanesinde skandal iddia! Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı: Yanlış kulağım ameliyat edildi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
'1 MİLYON TL' DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, kriz çözülecek
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
Fenerbahçe'de kritik genel kurul toplantısı
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
YÜZDE 98’İ HAZIR!
YÜZDE 98’İ HAZIR!
2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu
UTANMAZ SÜRÜCÜYE REKOR CEZA!
UTANMAZ SÜRÜCÜYE REKOR CEZA!
Hem ambulansa yol vermedi hem şoförün üzerine yürüdü
O SEKTÖRLERE İŞARET ETTİLER
O SEKTÖRLERE İŞARET ETTİLER
Katar'ın yeni nesil yatırımcıları Türkiye'yi seçti!
YENİ PARTİ’DE BİR SKANDAL DAHA!
YENİ PARTİ’DE BİR SKANDAL DAHA!
Fuhuş rezaletinden iş takibi çıktı
SÜRPRİZ HAMLE!
SÜRPRİZ HAMLE!
O sektöre atıldı! Yeni mağazasının kapılarını açtı
HURDALAR KİMİN HAKKI?
HURDALAR KİMİN HAKKI?
Yıkılan binalarda gizli hesap!
TOKAYEV DUYURDU!
TOKAYEV DUYURDU!
14 askerin öldüğü facia sonrası deprem!
SARAN CEZASI!
SARAN CEZASI!
Eski yönetim ödemedi, transfer yasağı geldi
ANTEP'TE HAREKETLİ DAKİKALAR
ANTEP'TE HAREKETLİ DAKİKALAR
Polisle çatıştı! Köşeye sıkışınca kendini vurdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül potaya giden isim
MasterChef eleme adayları kim?
Kaydet
ABD'nin İngiltere'deki kritik üssünde alarm! Evler tahliye edildi, çok sayıda gözaltı
ABD'nin İngiltere'deki üssünde kırmızı alarm!
Kaydet
Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu! UI GreenMetric 2026'da Türkiye’den üstün başarı: Listede 150 üniversite var
150 Türk üniversitesinden üstün başarı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.