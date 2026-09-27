Kalçadan bacağa yayılan ağrı, uyuşma ve yanmanın her zaman bel fıtığından kaynaklanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Koca, özellikle oturmakla artan ve tedaviye rağmen geçmeyen ağrılarda derin gluteal sendromun gözden kaçabileceğini belirtti.

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Kalçadan bacağa yayılan ağrı ve uyuşma şikâyetleri çoğu zaman bel fıtığıyla ilişkilendirilse de ağrının kaynağı farklı bir bölge olabilir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, bel MR’ında fıtık görülmesinin ağrının mutlaka fıtıktan kaynaklandığı anlamına gelmediğini belirterek, özellikle uzun süre oturmakla artan ve bacağın arkasına yayılan ağrılarda derin gluteal sendrom ihtimaline dikkat çekti.

"HANGİ BÖLGENİN TEDAVİ EDİLECEĞİ DOĞRU BELİRLENMELİ"

Prof. Dr. Koca, "Bir kişinin belinde fıtık bulunabilir ancak kalçadan bacağa yayılan ağrının asıl kaynağı kalçanın derin bölgesinde siyatik sinirin sıkışması veya irritasyonu olabilir. Bu nedenle fizik tedavi, enjeksiyon, ameliyat veya başka bir tedaviye başlanmadan önce ağrının gerçek kaynağı ortaya konulmalı, hangi bölgenin ve hangi anatomik yapıların tedavi edileceği doğru belirlenmelidir. Aksi halde doğru yöntem bile yanlış bölgeye uygulandığında beklenen sonuç alınamayabilir" dedi.

Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı

Derin gluteal sendromun yalnızca piriformis kasıyla ilişkili olmadığını vurgulayan Koca, "Piriformis sendromu bu tablonun yalnızca bir parçasıdır. Siyatik sinir; piriformis dışında obturator internus ve gemelli kasları, fibröz bantlar veya hamstring başlangıç bölgesi gibi farklı anatomik yapılarla ilişkili olarak da sıkışabilir. İschiofemoral sıkışma gibi kalçanın derin bölgesini ilgilendiren diğer sorunlar da benzer yakınmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle kalçanın derininde hissedilen, uzun süre oturmak veya araç kullanmakla artan ve bacağın arkasına doğru yayılan ağrının önemli bir ipucu olabileceğini belirten Koca, tanıda ayrıntılı muayenenin önem taşıdığını, gerekli durumlarda MR, ultrasonografi ve elektrofizyolojik incelemelerden yararlanılabileceğini söyledi.

Tedavide bütüncül yaklaşımın önemine değinen Prof. Dr. Koca, bel, pelvis, kalça çevresi kasları, fasya ve siyatik sinirin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hastanın durumuna göre egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları, manuel ve miyofasyal tedaviler, osteopatik yaklaşımlar ve yüksek yoğunluklu robotik lazer gibi yöntemlerden yararlanılabileceğini belirten Koca, uygun hastalarda ultrason rehberliğinde hidrodiseksiyon, proloterapi ve nöral terapi gibi uygulamaların da kişiye özgü tedavi planına dahil edilebileceğini kaydetti.

Kalçadan bacağa vuran her ağrı bel fıtığı olmayabilir! Uzmanından dikkat çeken uyarı

"TEDAVİNİN YANLIŞ BÖLGEYE YÖNELMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Koca, "MR’ı değil, hastayı tedavi etmek gerekir. Kalçadan bacağa vuran her ağrıyı bel fıtığına bağlamak, tedavinin yanlış bölgeye yönelmesine neden olabilir. Hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin, önce ağrının kaynağını ve tedavi edilecek bölgeyi doğru belirlemek gerekir. Doğru tedavinin ilk şartı doğru tanıdır" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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