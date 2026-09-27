Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu! UI GreenMetric 2026'da Türkiye’den üstün başarı: Listede 150 üniversite var

Dünya genelinde üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs performanslarının değerlendirildiği UI GreenMetric 2026 sonuçları açıklandı. UI GreenMetric 2026'da Türkiye'den 150 üniversite yer alırken, 5 üniversite dünyanın ilk 100'üne girdi. Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar "Üniversitelerimizin GreenMetric gibi uluslararası sıralamalarda ortaya koyduğu güçlü performans, COP31 sürecinde sahip olduğumuz önemli bir birikimi gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs performanslarını uluslararası düzeyde ölçen dünya üniversite sıralaması sistemi UI GreenMetric 2026 açıklandı.

AVRUPA'DA BİRİNCİ OLDU

110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği UI GreenMetric 2026'da Türkiye'den 150 üniversite yer aldı. Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu. UI GreenMetric 2026 sonuçları, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanındaki güçlü konumunu ortaya koyarken, sıralamada ismi yer alan üniversiteler de dikkat çekti.

Avrupada birinci, dünyada ikinci oldu! UI GreenMetric 2026da Türkiye’den üstün başarı: Listede 150 üniversite var

TÜRKİYE'DEN 5 ÜNİVERSİTE İLK 100'DE

Türkiye'den 5 üniversite, dünyanın ilk 100'üne girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 28'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 45'inci, Erciyes Üniversitesi 63'üncü, Ege Üniversitesi 74'üncü ve Özyeğin Üniversitesi 86'ıncı sırada yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, dünyanın ilk 50'sinde yer alırken, Türkiye'den 21 üniversite ilk 200'de, 53 üniversite ilk 500'de, 99 üniversite ilk 1000'e girdi.

Üniversite Adı Sıralama İstanbul Teknik Üniversitesi 28 Yıldız Teknik Üniversitesi 45 Erciyes Üniversitesi 63 Ege Üniversitesi 74 Özyeğin Üniversitesi 86

Avrupada birinci, dünyada ikinci oldu! UI GreenMetric 2026da Türkiye’den üstün başarı: Listede 150 üniversite var

2026’DA BİR İLK

GreenMetric 2026'da ilk kez "yönetişim ve dijitalleşme" kategorisi değerlendirmeye alındı. İlk 200'de yer alan 21 Türk üniversitesinin bu kategorideki ortalama başarı düzeyi yüzde 90,2 oldu. Yönetişim ve dijitalleşmeyi yüzde 89,8 ile eğitim ve araştırma, yüzde 88 ile ulaşım ve yüzde 87,8 ile su kategorileri izledi. 2026'da sisteme eklenen "yönetişim ve dijitalleşme" kategorisi ise yüzde 11 ağırlığa sahip oldu. İlk 200'deki Türk üniversitelerinin "enerji ve iklim değişikliği" kategorisindeki ortalama başarı düzeyi yüzde 80,3 oldu.

Avrupada birinci, dünyada ikinci oldu! UI GreenMetric 2026da Türkiye’den üstün başarı: Listede 150 üniversite var

SIRALAMALARI 1 YILDA YÜKSELDİ

Öte yandan GreenMetric 2025 ve 2026 sonuçları karşılaştırıldığında bazı Türk üniversitelerinin sıralamada yükseldiği görüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 81 basamak yükselerek 254. sıradan 173. sıraya çıktı. Mersin Üniversitesi 63, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 60, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 55, Düzce Üniversitesi 47 ve Sakarya Üniversitesi 43 basamak yükseldi.

Üniversite Adı Eski Sıra Yeni Sıra Yükseliş (Basamak) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 254 173 +81 Mersin Üniversitesi - - +63 Hasan Kalyoncu Üniversitesi - - +60 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - - +55 Düzce Üniversitesi - - +47 Sakarya Üniversitesi - - +43

Kategori bazında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi Yönetişim ve Dijitalleşme alanında tam puana ulaşırken, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma kategorisinde azami puan aldı. Trakya Üniversitesi Atık Yönetimi, Sabancı Üniversitesi Su Yönetimi, Başkent Üniversitesi ise Kampüs Ortamı ve Altyapı kategorisinde tam puana ulaştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar

YÖK BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR BİRİKİMİ GÖSTERİYOR

Sonuçları değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin sürdürülebilirlik alanında uluslararası sıralamalarda elde ettiği güçlü konumun COP31 sürecinde önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

Özvar, "Üniversitelerimizin GreenMetric gibi uluslararası sıralamalarda ortaya koyduğu güçlü performans, COP31 sürecinde sahip olduğumuz önemli bir birikimi gösteriyor. Bu birikimi yalnızca mevcut başarılarımızı paylaşmak için değil, dünyanın farklı üniversiteleriyle yeni ortaklıklar ve ortak çalışmalar geliştirmek için de değerlendirmek istiyoruz” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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