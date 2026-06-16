Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "World University Rankings 2026" raporunu yayımladı. Uluslararası üniversitelerin başarılarına göre sıralandığı listede zirvede ABD’de bir üniversite yer alırken, Türkiye’den de 20 okul yer aldı. Türkiye sıralamasında zirvedeki okul ise 285. sıra ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. İşte listeye diğer üniversiteler…

TÜRKİYE'DEN 20 OKUL LİSTEDE Her yıl akademik raporlar hazırlayan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "World University Rankings 2026" raporunu yayınladı. Akademik itibar ve mezun istihdamı gibi uluslararası kriterlerin esas alındığı listeye Türkiye’den giren üniversiteler dikkat çekti.

ZİRVEDE ABD VAR Milyonlarca öğrenci ve akademisyenin merakla beklediği listede ilk sırada dünya çapında bilim, mühendislik ile teknoloji alanlarındaki liderliğiyle tanınan özel bir araştırma üniversitesi olan ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) yer aldı.

ODTÜ TÜRKİYE SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA QS, "World University Rankings 2026" raporuna göre Türkiye sıralamasının ilk basamağında, dünya genelinde 285. Sıra ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer aldı.

ODTÜ'yü, dünya sıralamasında 298. basamakta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etti. Üçüncü sırada 322. basamakla Koç Üniversitesi yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 371. ve Sabancı Üniversitesi 404. sıradan listeye girdi. Bilkent Üniversitesi ise dünya genelinde 415. olarak ilk 500 içerisindeki yerini korumayı başardı.

Üniversitelerin küresel arenadaki yerini tayin eden bu sıralamada en belirleyici etken ise %50 ağırlıkla akademik itibar ve öğretim üyesi başına düşen atıf oranları oldu.

Hangi üniversite kaçıncı sırada? Sıra Üniversite Adı Dünya Sıralaması 20 Akdeniz Üniversitesi 1201-1400 19 Selçuk Üniversitesi 1201-1400 18 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1001-1200 17 Erciyes Üniversitesi 1001-1200 16 Atatürk Üniversitesi 1001-1200 15 Marmara Üniversitesi 951-1000 14 Dokuz Eylül Üniversitesi 951-1000 13 Çukurova Üniversitesi 901-950 12 İstanbul Üniversitesi 851-900 11 Ege Üniversitesi 851-900 10 Gazi Üniversitesi 811 9 Yıldız Teknik Üniversitesi 736 8 Ankara Üniversitesi 697 7 Hacettepe Üniversitesi 571 6 Bilkent Üniversitesi 415 5 Sabancı Üniversitesi 404 4 Boğaziçi Üniversitesi 371 3 Koç Üniversitesi 322 2 İstanbul Teknik Üniversitesi 298 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285

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