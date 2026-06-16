Ne Sabancı ne de Boğaziçi! Türkiye’nin en iyi üniversitesi belli oldu: Dünya genelinde 285’inci sırada
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "World University Rankings 2026" raporunu yayımladı. Uluslararası üniversitelerin başarılarına göre sıralandığı listede zirvede ABD’de bir üniversite yer alırken, Türkiye’den de 20 okul yer aldı. Türkiye sıralamasında zirvedeki okul ise 285. sıra ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. İşte listeye diğer üniversiteler…
TÜRKİYE'DEN 20 OKUL LİSTEDE
Her yıl akademik raporlar hazırlayan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, "World University Rankings 2026" raporunu yayınladı. Akademik itibar ve mezun istihdamı gibi uluslararası kriterlerin esas alındığı listeye Türkiye’den giren üniversiteler dikkat çekti.
ZİRVEDE ABD VAR
Milyonlarca öğrenci ve akademisyenin merakla beklediği listede ilk sırada dünya çapında bilim, mühendislik ile teknoloji alanlarındaki liderliğiyle tanınan özel bir araştırma üniversitesi olan ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) yer aldı.
ODTÜ TÜRKİYE SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA
QS, "World University Rankings 2026" raporuna göre Türkiye sıralamasının ilk basamağında, dünya genelinde 285. Sıra ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer aldı.
ODTÜ'yü, dünya sıralamasında 298. basamakta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etti. Üçüncü sırada 322. basamakla Koç Üniversitesi yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 371. ve Sabancı Üniversitesi 404. sıradan listeye girdi. Bilkent Üniversitesi ise dünya genelinde 415. olarak ilk 500 içerisindeki yerini korumayı başardı.
Üniversitelerin küresel arenadaki yerini tayin eden bu sıralamada en belirleyici etken ise %50 ağırlıkla akademik itibar ve öğretim üyesi başına düşen atıf oranları oldu.
Hangi üniversite kaçıncı sırada?
|Sıra
|Üniversite Adı
|Dünya Sıralaması
|20
|Akdeniz Üniversitesi
|1201-1400
|19
|Selçuk Üniversitesi
|1201-1400
|18
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|1001-1200
|17
|Erciyes Üniversitesi
|1001-1200
|16
|Atatürk Üniversitesi
|1001-1200
|15
|Marmara Üniversitesi
|951-1000
|14
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|951-1000
|13
|Çukurova Üniversitesi
|901-950
|12
|İstanbul Üniversitesi
|851-900
|11
|Ege Üniversitesi
|851-900
|10
|Gazi Üniversitesi
|811
|9
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|736
|8
|Ankara Üniversitesi
|697
|7
|Hacettepe Üniversitesi
|571
|6
|Bilkent Üniversitesi
|415
|5
|Sabancı Üniversitesi
|404
|4
|Boğaziçi Üniversitesi
|371
|3
|Koç Üniversitesi
|322
|2
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|298
|1
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|285