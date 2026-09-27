HMGS sonuçları, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ardından adayların gündemine yerleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM'nin 2026-HMGS/2 sonuç takvimine çevrilirken sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı ve sonuçların nereden sorgulanacağı araştırılıyor.

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2026-HMGS/2, ÖSYM tarafından 27 Eylül Pazar günü uygulandı. Hukuk alanında belirli mesleklere giriş sürecinde önemli bir aşama olan sınavın sona ermesinin ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih önceden duyurulurken adaylar sonuçlarını ilan sonrasında ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci uygulaması olan HMGS/2 için sonuç takvimi ÖSYM tarafından belirlendi. 2026-HMGS/2 sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-HMGS/2 sonuç tarihi

2026-HMGS/2 SONUÇ TARİHİ

2026-HMGS/2, Adalet Bakanlığının yayımladığı sınav ilanında belirtilen takvim doğrultusunda 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar 22 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuc.osym.gov.tr üzerinden bireysel sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav sonucu belgesinde adayın sınav performansına ilişkin bilgiler yer alacak. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığına ilişkin ayrı bir duyuru yapılması beklenirken ilan edilen sınav takviminde şu aşamada sonuç tarihi için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

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