Sırbistan-Hollanda maçı şifresiz yayın bilgileri belli oldu. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. 27 Eylül Pazar günü sahaya çıkacak iki takımın mücadelesine ilişkin yayın detayları netleşti.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile Hollanda, grubun önemli karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler iki takımın sahada ortaya koyacağı performansa çevrilirken canlı yayın seçenekleri de belli oldu.

SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Hollanda maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Sırbistan ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği mücadele UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak. Böylece mücadeleyi Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı televizyon ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Sırbistan-Hollanda maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

SIRBİSTAN-HOLLANDA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sırbistan-Hollanda maçı A Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü de kullanabilecek.

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