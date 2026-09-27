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Spor

Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu
Başlık ResmiBeşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlanan DaQuan Jeffries, ameliyat edildi.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilen Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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