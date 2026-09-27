Trossard gelişmesi: Belçika'dan açıklama yapıldı

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sakatlığının ardından Belçika Milli Takımı'nın antrenmanında yer aldı. Ancak teknik direktör Mark van Bommel, yıldız futbolcunun Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın sakatlığıyla ilgili milli takım kampından yeni bir açıklama geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı'nın gerçekleştirdiği antrenmanda yeniden çalışmalara katıldı.

Trossard gelişmesi: Belçikadan açıklama yapıldı

TROSSARD ANTRENMANDA

Belçika Milli Takımı'nın öğleden sonraki antrenmanına tüm futbolcular katılırken, İtalya'da takımla birlikte bulunmayan Leandro Trossard ve Mike Penders da çalışmada yer aldı.

Trossard'ın yeniden antrenmana çıkması sakatlığının ardından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de yıldız futbolcunun milli takımın Fransa ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Trossard gelişmesi: Belçikadan açıklama yapıldı

FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Trossard ve Penders'ın Fransa karşılaşmasına yetişemeyeceğini belirtti.

Van Bommel, oyuncuların son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trossard ve Penders, Fransa maçına yetişemeyecek. Bunun dışında İtalya maçındaki kadromuzla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Böylece Trossard'ın antrenmanlara dönmesine rağmen Fransa karşılaşmasında görev yapamayacağı kesinleşti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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