Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı, yaralılar var
Başakşehir’de karşı yönden gelen İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
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Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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