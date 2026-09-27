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3. Sayfa

Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı, yaralılar var

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Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı, yaralılar var
Başlık ResmiBaşakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı, yaralılar var

Başakşehir’de karşı yönden gelen İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.

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OTOMOBİLDEKİLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Antalya'da korkunç kaza! Yaya geçidinden geçerken motosiklet çarptı, metrelerce sürüklendi

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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