NATO Ankara Zirvesi’nin askeri gündemine, Çankaya Köşkü'nden güçlü bir "sosyal diplomasi" cevabı geliyor. Emine Erdoğan’ın ev sahipliğindeki buluşma, müttefikliğin sadece stratejik değil, insani boyutunu da öne çıkaracak. Dijital çağın siber risklerine karşı çocukları korumak adına ortak kararlılık sergileyecek olan First Lady’ler, küresel bir sosyal soruna karşı tek ses olacak ve kültürel programlarla uluslararası ilişkilere yön verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Ankara'da başlayacak 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, Köşk'e gelişlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak.

Emine Erdoğan, NATO kapsamında 20'den fazla lider eşini ağırlayacak

DİJİTAL RİSKLERE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Emine Erdoğan ve lider eşleri karşılamanın ardından "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor.

Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı toplantıda, "Dijital Güvenlik ve Yeni Nesil Riskler", "Koruyucu ve Yaşa Uygun Yaklaşımlar", "Ortak Sorumluluk ve Çok Paydaşlı İşbirliği", "Farkındalık, Eğitim ve Dijital Okuryazarlık", "Etik ve Değer Temelli Yaklaşımlar" ve "İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşılması" temalarının ele alınması planlanıyor.

Emine Erdoğan, NATO kapsamında 20'den fazla lider eşini ağırlayacak

LİDER EŞLERİNE, TÜRK MUTFAĞI LEZZETLERİNİ TANITACAK

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak.

Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin masalarda yer alacağı yemekle lider eşlerine Türk mutfağı yakından tanıtılacak.

Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek.

Yemek bu yönüyle bir davet sofrası olmasının ötesinde Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirecek.

Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek.

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