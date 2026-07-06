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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir işletmenin önünde bulunan klima dış ünitesini gözüne kestiren 3 hırsız, ilk denemelerinde sökemedikleri cihazı bir hafta sonra gelerek el arabasına yükleyip çaldı. Şüphelilerin önce keşif yapıp ardından 60 bin lira değerindeki klima motorunu çaldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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