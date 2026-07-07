Kia, Temmuz 2026 fiyat listesini yayımladı! Şehir içi favorisi Picanto'dan devasa elektrikli EV9'a kadar birçok modelde 250 bin TL'yi bulan büyük indirimler başladı.

Kia Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Temmuz ayı fiyatları.

Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Temmuz 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.

EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?

Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesindeki modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor.

SUV tarafında ise Stonic, Kia'nın en uygun fiyatlı crossover modeli olarak öne çıkarken, Sportage ise markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kia Picanto modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Model Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 1.435.000 TL 1.435.000 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 1.435.000 TL 1.335.000 TL 100.000 TL

Kia Niro EV modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Niro EV - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance 2.299.000 TL 2.199.000 TL 100.000 TL

Kia Stonic modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 2.130.000 TL

Kia XCeed modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 1.960.000 TL 1.895.000 TL 65.000 TL

Kia Sportage modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Live 2.249.000 TL 2.099.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.750.000 TL 2.600.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.075.000 TL 2.925.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 3.340.000 TL 3.240.000 TL 100.000 TL Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line 3.650.000 TL 3.450.000 TL 200.000 TL

Kia Sorento modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.390.000 TL 6.190.000 TL 200.000 TL Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.530.000 TL 6.330.000 TL 200.000 TL

Kia EV3 modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range 2.485.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige Standard Range 2.485.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range 3.760.000 TL

Kia EV6 modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat EV6 - 125 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range 3.760.000 TL

Kia EV9 modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 6.540.000 TL 6.290.000 TL 250.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL 7.620.000 TL 250.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL 7.620.000 TL 250.000 TL

Kia Ceed modeli Temmuz ayı fiyat listesi

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (2025) Benzin Elegance 2.070.000 TL

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