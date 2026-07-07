Kia Temmuz fiyatları belli oldu: İndirim kampanyaları devam ediyor
Kia, Temmuz 2026 fiyat listesini yayımladı! Şehir içi favorisi Picanto'dan devasa elektrikli EV9'a kadar birçok modelde 250 bin TL'yi bulan büyük indirimler başladı.
- Kia'nın Türkiye'deki en ucuz modeli Picanto olarak belirtiliyor.
- SUV segmentinde Stonic en uygun fiyatlı crossover, Sportage ise en çok tercih edilen modellerden biri olarak öne çıkıyor.
- Listede Picanto, Niro EV, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento, EV3, EV6, EV9 ve Ceed modellerinin Temmuz ayı güncel fiyatları ve kampanyalı fiyatları yer alıyor.
- Sportage modellerinde 100.000 TL ile 200.000 TL arasında indirimler bulunuyor.
- Kia EV9 modellerinde 250.000 TL'ye varan indirimler mevcut.
- Kia Sorento hibrit modellerinde 200.000 TL indirim uygulanıyor.
Kia Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Temmuz ayı fiyatları.
Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Temmuz 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.
EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?
Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesindeki modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor.
SUV tarafında ise Stonic, Kia'nın en uygun fiyatlı crossover modeli olarak öne çıkarken, Sportage ise markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.
Kia Picanto modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Model
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Feel
|1.435.000 TL
|1.435.000 TL
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Cool
|1.435.000 TL
|1.335.000 TL
|100.000 TL
Kia Niro EV modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Niro EV - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance
|2.299.000 TL
|2.199.000 TL
|100.000 TL
Kia Stonic modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Stonic 1.0L 100 PS DCT
|Benzin
|Cool
|2.130.000 TL
Kia XCeed modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|1.960.000 TL
|1.895.000 TL
|65.000 TL
Kia Sportage modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Live
|2.249.000 TL
|2.099.000 TL
|150.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|2.750.000 TL
|2.600.000 TL
|150.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|3.075.000 TL
|2.925.000 TL
|150.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Prestige
|3.340.000 TL
|3.240.000 TL
|100.000 TL
|Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)
|Benzin
|GT-Line
|3.650.000 TL
|3.450.000 TL
|200.000 TL
Kia Sorento modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.390.000 TL
|6.190.000 TL
|200.000 TL
|Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.530.000 TL
|6.330.000 TL
|200.000 TL
Kia EV3 modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Long Range
|2.485.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Prestige Standard Range
|2.485.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|GT-Line Long Range
|3.760.000 TL
Kia EV6 modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|EV6 - 125 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Standard Range
|3.760.000 TL
Kia EV9 modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|Prestige
|6.540.000 TL
|6.290.000 TL
|250.000 TL
|EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|7.620.000 TL
|250.000 TL
|EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|7.620.000 TL
|250.000 TL
Kia Ceed modeli Temmuz ayı fiyat listesi
|Modeli
|Yakıt
|Donanım
|Fiyat
|Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (2025)
|Benzin
|Elegance
|2.070.000 TL