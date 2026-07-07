Türkiye'nin 22 yıl sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapması heyecan uyandırdı. Özel 5 liranın basılmasının ardından PTT tarafından da "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basılırken PTT AŞ tarafından da yeni bir hamle geldi.

"2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT VE İNTERNET SİTESİNDEN ALINABİLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

PTT'den NATO 2026 hatırası! Hem anma pulu hem ilk gün zarfı var

Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.​​​​​​​​​​​​​​

PTT'den NATO 2026 hatırası! Hem anma pulu hem ilk gün zarfı var

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