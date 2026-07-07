Anadolu Ajansı
PTT'den NATO 2026 hatırası! Hem anma pulu hem ilk gün zarfı var
Türkiye'nin 22 yıl sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapması heyecan uyandırdı. Özel 5 liranın basılmasının ardından PTT tarafından da "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Özetle DinlePTT'den NATO 2026 hatırası! Hem anma pulu hem ilk ...
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PTT AŞ, Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi anısına özel bir anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sundu.
- 45 lira bedelli anma pulu ve 90 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde ve filateli.gov.tr adresinde satışa çıkarıldı.
- Bu filatelik ürünlerin satışı ile birlikte Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
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Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basılırken PTT AŞ tarafından da yeni bir hamle geldi.
"2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
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