NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gündeme geldi. Uzun yıllar Hollanda Başbakanlığı görevini yürüten Rutte'nin siyasi kariyeri, hayatı ve NATO Genel Sekreterliği görevine uzanan süreci merak ediliyor. Peki, Mark Rutte kimdir, nereli, hangi ülkeden?

NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Rutte, 2026 NATO Zirvesi nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Daha önce Hollanda Başbakanı olarak görev yapan Rutte, 1 Ekim 2024'te NATO Genel Sekreterliği görevini devralmıştı.

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967'de Hollanda'nın Lahey kentinde doğdu. Leiden Üniversitesi'nde tarih eğitimi alan Rutte, üniversite yıllarında siyasete ilgi duymaya başladı. Mezuniyetinin ardından uzun yıllar Unilever bünyesinde insan kaynakları alanında görev yaptı. İş dünyasındaki kariyerini sürdürürken Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) gençlik yapılanmasında ve parti yönetiminde çeşitli görevler üstlendi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kimdir, nereli?

2002 yılında Hollanda hükümetinde Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı olarak göreve başlayan Rutte, daha sonra Eğitim, Kültür ve Bilim Müsteşarlığı görevini yürüttü. 2006 yılında VVD'nin genel başkanı seçilen Rutte, aynı yıl parlamentoda partisinin grup başkanı oldu.

2010 genel seçimlerinin ardından kurduğu koalisyon hükümetiyle 14 Ekim 2010'da Hollanda Başbakanı olarak göreve başladı. Yaklaşık 14 yıl boyunca dört farklı hükümete liderlik eden Rutte, ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde etti.

Hollanda Başbakanlığı görevinden ayrılmasının ardından NATO üyesi ülkelerin ortak kararıyla 1 Ekim 2024 tarihinde NATO Genel Sekreteri oldu. Jens Stoltenberg'den görevi devralan Rutte, NATO'nun siyasi koordinasyonu, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve zirvelerin yönetiminden sorumlu en üst düzey sivil yönetici olarak görev yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası