Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci başladı. Yatırımcılar, SSAAT koduyla işlem görecek halka arzın kişi başına düşebilecek tahmini lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumu ve başvuru yapılabilecek banka ile aracı kurumları araştırıyor. Peki, Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, Saat ve Saat halka arz tarihleri...

Türkiye'de saat perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde halka arz için talep toplamaya başladı. SSAAT koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arzında pay başına fiyat 56 TL olarak belirlenirken, dağıtım yöntemi ise yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olacak.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ TARİHLERİ

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Halka arz, 56,00 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım üstlenirken, şirketin borsa işlem kodu SSAAT olarak açıklandı.

Halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 10,14, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise yüzde 12,16 olması planlanıyor. Şirket tarafından elde edilecek fonun önemli bölümünün işletme sermayesi, mağaza yatırımları ve finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılması öngörülüyor.

Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Halka arz tarihleri

SAAT SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Saat ve Saat halka arzında yatırımcılara dağıtılacak kesin lot miktarı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sayısına göre netleşecek. Bu nedenle kişi başına kaç lot düşeceği önceden kesin olarak bilinmiyor.

Piyasalarda yapılan tahmini hesaplamalara göre katılım sayısına bağlı olarak yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı şu şekilde öngörülüyor:

150 bin katılım: yaklaşık 267 lot

250 bin katılım: yaklaşık 161 lot

350 bin katılım: yaklaşık 114 lot

500 bin katılım: yaklaşık 80 lot

700 bin katılım: yaklaşık 57 lot

1,1 milyon katılım: yaklaşık 36 lot

1,6 milyon katılım: yaklaşık 25 lot

2,2 milyon katılım: yaklaşık 19 lot

Bu rakamlar yalnızca tahmini hesaplamalardır. Kesin dağıtım, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacak.

Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Halka arz tarihleri

SAAT VE SAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Saat ve Saat halka arzın katılım endeksi kriterlerine uygun olduğu bilgisi yer aldı. Bu nedenle faizsiz yatırım prensiplerine göre işlem yapan yatırımcılar da halka arza katılım sağlayabilecek.

SAAT VE SAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

BtcTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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