Türkiye, 12 milyon 708 bin kişilik 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusuyla dünya genelinde fark attı. Ülkenin genç nüfusu, 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşarken Avrupa Birliği üyesi 19 ülkenin nüfusunu da geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye sahip olduğu genç nüfus potansiyeliyle dünyanın en dinamik ülkeleri arasında yer alıyor. 86,1 milyonluk toplam nüfusa sahip Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunuyor.

15-24 YAŞ ARALIĞI

Dünya genelinde 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun toplam sayısı 1 milyar 283 milyon 150 bin 313 olarak hesaplanırken, bu kesim dünya nüfusunun yüzde 15,6’sını oluşturuyor. Türkiye’de ise genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 14,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin gençleri fark attı: Avrupa’da lider, 117 ülkenin nüfusundan fazla

TÜRKİYE’DEKİ GENÇ NÜFUS, 117 ÜLKENİN TOPLAMINI AŞTI

Türkiye’nin 12,7 milyonluk genç nüfusu, aralarında Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz’in de bulunduğu 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Tunus’un 12,3 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 11,3 milyon ve Portekiz’in 10,4 milyonluk nüfusu bulunuyor.

AVRUPA’DA DA İLK SIRADA

Avrupa’da da genç nüfus sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye’yi, 8,3 milyon gençle Birleşik Krallık, 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya takip ediyor. Türkiye’nin genç nüfusu ayrıca Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin 19’unun toplam nüfusunu geride bırakıyor.

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