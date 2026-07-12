Türkiye’nin gençleri fark attı: Avrupa’da lider, 117 ülkenin nüfusundan fazla
Türkiye, 12 milyon 708 bin kişilik 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusuyla dünya genelinde fark attı. Ülkenin genç nüfusu, 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşarken Avrupa Birliği üyesi 19 ülkenin nüfusunu da geride bıraktı.
- Türkiye'nin 86,1 milyonluk toplam nüfusunda 15-24 yaş grubunda 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunmaktadır.
- Dünya genelinde 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'tür ve dünya nüfusunun %15,6'sını oluştururken, Türkiye'de bu oran %14,8'dir.
- Türkiye'nin 12,7 milyonluk genç nüfusu, Tunus (12,3 milyon), Birleşik Arap Emirlikleri (11,3 milyon) ve Portekiz (10,4 milyon) gibi 117 ülkenin toplam nüfusundan fazladır.
- Avrupa'da da genç nüfus sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye'yi, 8,3 milyon gençle Birleşik Krallık, 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya takip etmektedir.
- Türkiye'nin genç nüfusu, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin 19'unun toplam nüfusunu geride bırakmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye sahip olduğu genç nüfus potansiyeliyle dünyanın en dinamik ülkeleri arasında yer alıyor. 86,1 milyonluk toplam nüfusa sahip Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 12 milyon 708 bin 348 kişi bulunuyor.
15-24 YAŞ ARALIĞI
Dünya genelinde 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun toplam sayısı 1 milyar 283 milyon 150 bin 313 olarak hesaplanırken, bu kesim dünya nüfusunun yüzde 15,6’sını oluşturuyor. Türkiye’de ise genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 14,8 seviyesinde bulunuyor.
TÜRKİYE’DEKİ GENÇ NÜFUS, 117 ÜLKENİN TOPLAMINI AŞTI
Türkiye’nin 12,7 milyonluk genç nüfusu, aralarında Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz’in de bulunduğu 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Tunus’un 12,3 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 11,3 milyon ve Portekiz’in 10,4 milyonluk nüfusu bulunuyor.
AVRUPA’DA DA İLK SIRADA
Avrupa’da da genç nüfus sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye’yi, 8,3 milyon gençle Birleşik Krallık, 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya takip ediyor. Türkiye’nin genç nüfusu ayrıca Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin 19’unun toplam nüfusunu geride bırakıyor.