Las Vegas’ta yaşayan 33 yaşındaki Jiaying Chen’in, kumar borçlarını kapatmak amacıyla evlilik yoluyla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Chen’in 2019-2024 yılları arasında 14 kişiyle evlilik yaptığı, mağdurlardan aldığı paraları ise kumarda harcadığı belirtildi.

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde yaşayan Jiaying Chen hakkında dikkat çeken bir dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. İddiaya göre Chen, kentin hızlı evlilik işlemlerinden yararlanarak sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeklerle kısa sürede evlenip maddi destek istedi.

TUTUKLANDIKTAN SONRA TAKMA İSİMLE SÜRDÜRDÜ

Savcılık kayıtlarına göre Chen, Mart 2019 ile Mayıs 2024 arasında Clark County Evlilik Ruhsat Bürosu’na en az 14 evlilik başvurusu yaptı. Bu başvurular sonucunda yedi resmi evlilik belgesi düzenlendi. Yetkililer, Chen’in ilk tutuklamasının ardından kefaletle serbest bırakıldığını ve daha sonra Vicky Liang ismiyle aynı yöntemi sürdürmeye çalıştığını belirtti.

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‘HASTA AKRABAMA YARDIM LAZIM’ DİTEREK KANDIRDI

Polis raporlarına göre Chen, evlendiği erkeklerden genellikle Çin’de yaşayan hasta bir akrabasına yardım etmesi gerektiğini söyleyerek para talep etti. Bazı mağdurların kendisine 40 bin, 30 bin ve 23 bin dolar gibi yüksek miktarlarda para verdiği ifade edildi.

KUMAR HARCAMALARI İÇİN KULLANMIŞ

Soruşturmada, Chen’in bu paraları sağlık masrafları için değil kumar harcamaları için kullandığı öne sürüldü. Yetkililer, Chen’in kumarda 300 bin dolardan fazla kaybettiğini açıkladı.

İhbar üzerine yeniden gözaltına alınan Jiaying Chen’in hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiği bildirildi. Mahkemenin ceza duruşmasının 20 Ağustos’ta yapılacağı, mağdurların zararlarının karşılanması için tazminat talep edebileceği açıklandı.

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