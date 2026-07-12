15 Temmuz gecesi şehit düşen Türkan Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Türkmen, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Eşine verdiği sözü tutarak çocuklarını okutan Türkmen “O günkü zorluğa karşı çok şükür güçlüyüz ve ayaktayız. Bir ülkemiz var. Okullarımızda bir değil, binlerce Türkan Türkmen yetişiyor. O bizim en büyük gururumuz, en büyük sermayemiz oluyor” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadele hafızalardaki yerini korurken, şehit ailelerinin süren mücadeleleri de takdir topladı.

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkan Türkmen Tekin ve eşi Ramazan Tekin Esenler'de bulunan Atışalanı Karakolu'nun önüne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, grupla birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü.

Türkan Türkmen Tekin

52 yaşındaki 3 çocuk annesi Türkan Türkmen darbeci askerlerin halkın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak can verdi. Şehit Türkan Türkmen Tekin'in acılı eşi Ramazan Tekin 3 çocuğuna hem anne hem babalık yapıyor.

Vatan elden gidiyor dedi, evden çıktı! 15 Temmuz şehidi Türkan Türkmen Tekin’in eşi, verdiği sözü 10 yıldır bozmuyor

“EŞİM DIŞARIYA ÇIKALIM DEDİ”

Eşine verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Ramazan Tekin, şunları söyledi:

15 Temmuz gecesi eşimle evde oturuyorduk. 'Darbe' kelimesini duyduk. 'Nasıl olur?' diye kendimize sorduk. Güzel bir ülkemiz var, bir sıkıntımız yok. Nasıl darbe olurdu? Kendi kendime evde silkelendim ve kanalları açtım. 'Son dakika' hep yazıyor. Eşim, 'Dışarıya çıkalım.' dedi. Eşimin dediği kelime 'Vatan elden gidiyor.' oldu. Eşim abdest aldı, namaz kılana kadar ben aşağıya indim. O da namazdan sonra indi. Önce Esenler Karakolu'na kadar yürüdük. Halkımız ve milletimiz oradaydı. Kadınlar, bacılarımız, annelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz... Çok şükür yalnız değildik, yolumuza devam ettik.

“HAİNLER TANKI ÜZERİMİZE SÜRDÜ”

"Orada insanlar bağırıyor, 'Üst geçitten tank geliyor.' diyor. Biz nereden biliriz? Tank geliyor. İnsanlar sağa sola kaçıyor. Bir baktım ki hainler tankla sol tarafı kaptırıp geliyor. Eşime 'Bariyerden aşağıya kendini bırak, beni boş ver' dedim. Sağ taraf bomboş. Hainler göz göre göre o tankı bizim üzerimize sürdü.

“EŞİM ŞEHİTLİĞE KAVUŞMUŞ”

Eşinin kafasına darbe aldığını gördüğünü anlatan Tekin “Eşimi kucakladım. İlk elini kaldıran vatandaş, Allah razı olsun, arabasına bizi aldı. Cenab-ı Allah o gece dualarımızı kabul etti. Yollar açıldı, biz 5 dakikada Esenler Güney Hastanesi'ne geldik. Orada doktorlar müdahale etti. Ambulans çağırdılar. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen eşim rahmetine, şehitliğe kavuşmuş” diye konuştu.

Vatan elden gidiyor dedi, evden çıktı! 15 Temmuz şehidi Türkan Türkmen Tekin’in eşi, verdiği sözü 10 yıldır bozmuyor

“ONLARA KOL KANAT GERDİM”

Eşinin hatırasını yaşatmak için mücadele ettiğini dile getiren Tekin, çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Büyük kızının 27, küçüğününse 21 yaşında olduğunu söyleyen Tekin “Eşim şehit olduğunda çocuklarım çok küçüktü. Onlara kol kanat gerdim. Şu an kızlarımdan Hilal Sümeyye İstinye Üniversitesi'nde hemşirelik okuyor. Diğer kızım Buket Tekin Medipol Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okudu ve şu anda çalışıyor. Oğlum, 22 yaşındaki Berkay Tekin Medipol Üniversitesindeki mezuniyetinin ardından fizyoterapist oldu” dedi.

Vatan elden gidiyor dedi, evden çıktı! 15 Temmuz şehidi Türkan Türkmen Tekin’in eşi, verdiği sözü 10 yıldır bozmuyor

“BİNLERCE TÜRKAN TÜRKMEN YETİŞİYOR”

Tekin, "Okullarımızda bir değil, binlerce Türkan Türkmen yetişiyor​​​​​​​. O bizim en büyük gururumuz, en büyük sermayemiz oluyor. " dedi.

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