A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için geri sayıma geçti. İkinci etapta sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Filenin Efeleri, şimdi gözünü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak kritik mücadelelere çevirdi. Voleybolseverler ise "Filenin Efeleri maçları ne zaman?" sorusuna cevap ararken Milletler Ligi (VNL) 3.Hafta (Belgrad, Sırbistan) maç programı da belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son karşılaşmasında Belçika'yı set vermeden mağlup ederek moral depoladı. PreZero Arena'da oynanan mücadelede etkili bir performans ortaya koyan milliler, rakibini 26-24, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Filenin Efeleri, ikinci hafta organizasyonunu dört maçta üç galibiyet alarak tamamladı. Milliler, turnuvadaki toplam galibiyet sayısını ise beşe yükseltti.

İkinci hafta boyunca Çin ve Belçika'yı 3-0, Arjantin'i ise 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yalnızca ev sahibi Polonya'ya 3-2 kaybetti. Peki, Filenin Efeleri maçları ne zaman? İşte, Milletler Ligi (VNL) 3.Hafta (Belgrad, Sırbistan) maç programı...

Filenin Efeleri maçları ne zaman? Milletler Ligi (VNL) 3.Hafta (Belgrad, Sırbistan) maç programı

FİLENİN EFELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde dört önemli karşılaşmaya çıkacak. Final etabına yükselme yarışında kritik önem taşıyan bu mücadelelerde milliler sırasıyla Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi Sırbistan karşısında oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci sınavını 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna'ya karşı verecek.

Üçüncü hafta programında Türkiye, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Etabın son mücadelesinde ise 19 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te İran karşısında sahaya çıkacak.

Filenin Efeleri maçları ne zaman? Milletler Ligi (VNL) 3.Hafta (Belgrad, Sırbistan) maç programı

MİLLETLER LİGİ (VNL) 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz 2026

Sırbistan - Türkiye (21.00)

17 Temmuz 2026

Türkiye - Ukrayna (17.30)

18 Temmuz 2026

Türkiye - Slovenya (17.30)

19 Temmuz 2026

Türkiye - İran (14.00)

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