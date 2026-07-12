A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) yine büyük bir başarıya daha imza attı. Üçüncü etapta ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, puan sıralamasında ilk 8 içinde yer almayı garantileyerek finallere katılma hakkını elde etti. Gözler şimdi VNL Finalleri'ne çevrilirken, voleybolseverler "VNL finalleri ne zaman, nerede yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek galibiyete ulaştı. Japonya karşısında etkili bir oyun ortaya koyan millileriz mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kazandı. Filenin Sultanları organizasyondaki 11. karşılaşmasında 8. galibiyetini alarak puan tablosunda dördüncü sıraya yükselirken ilk sekiz içinde kalmayı garantileyerek VNL Finalleri biletini cebine koydu. Liderlik koltuğunda bulunan ABD ise oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Peki, VNL finalleri ne zaman, nerede yapılacak?

VNL finalleri ne zaman, nerede yapılacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde!

VNL FİNALLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek. Üç hafta süren lig etabının ardından puan cetvelinde ilk sekiz sırada yer alan ülkeler, şampiyonluk kupası için organizasyonda karşı karşıya gelecek.

18 takımın mücadele ettiği organizasyonda finallere yükselen ekipler, eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarla kupaya uzanmaya çalışacak. Filenin Sultanları da Çin'de gerçekleştirilecek final etabında Türkiye'yi temsil edecek.

VNL finalleri ne zaman, nerede yapılacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde!

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ TAYLAND

Japonya galibiyetinin ardından milliler, üçüncü etapta son sınavına Tayland karşısında çıkıyor. Karşılaşma TSİ 09.30'da oynanırken mücadele devam ediyor. Maçın ilk setini Tayland kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti ise Filenin Sultanları geçit vermeyerek durumu 1-1 eşitledi. Mücadele hız kesmeden sürerken millilerimiz için final yolunda son karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.

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