Elazığ’da 14 yaşındaki otizmli çocuk eğitim gördüğü merkezde darp edildi. Eğitim merkezi çocuğun başka bir otizmli çocuk tarafından darp edildiğini iddia ederken, baba suç duyurusunda bulundu. Baba Mehmet Yalçın “Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim dediler. Benden defalarca özür dilediler. Darp raporunu aldıktan sonra şikayette bulundum” dedi.

Elazığ'da yer alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki şiddet iddiası kan dondurdu. İddiaya göre 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.

Down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan çocuğunun şiddete maruz kaldığını öğrenen baba, suç duyurusunda bulundu.

Ense, sırt, omuz… Her yeri mosmor! 14 yaşındaki otizmli çocuğa eğitim merkezinde darp

“ŞİDDETE MARUZ KALDI, HATA BİZİM”

Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Mehmet Yalçın, hukuki süreci anlattı:

Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar ve sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına 45 dakika sonra vardığımda, 'Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim' dediler. Çocuğumu görmek isteyince beni bir 15 dakika oyaladılar. Çocuğum geldikten sonra sırtını açtığımda aşırı derecede, bir cisimle vurulmuş şekilde izler gördüm. Oğlumun omzunda, kulağında, sırtında ve özellikle de ense kısmında çok ciddi darp izleri var. Ben durumun görüntüsünü ve fotoğraflarını aldım, kayıt altına koydum.

Ense, sırt, omuz… Her yeri mosmor! 14 yaşındaki otizmli çocuğa eğitim merkezinde darp

“BAŞKA BİR ENGELLİ ÇOCUĞUN YAPTIĞINI SÖYLEDİLER”

Benden defalarca özür dilediler ve bu olayı başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu belirterek, biz size çocuklarımızı emanet ediyoruz dedim. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği'ne giderek darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum.

Ense, sırt, omuz… Her yeri mosmor! 14 yaşındaki otizmli çocuğa eğitim merkezinde darp

“AYNI YERE NEDEN KONULUR?”

Kameraları izlemek istediğinde sınıflarda kamera olmadığını söylediklerini belirten Yalçın “Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık. Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir” dedi.

Ense, sırt, omuz… Her yeri mosmor! 14 yaşındaki otizmli çocuğa eğitim merkezinde darp

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