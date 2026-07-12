15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken bankalarda işlem yapmayı planlayan vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle çalışma düzenini araştırmaya başladı. Banka şubelerinin açık olup olmayacağı, EFT ve havale işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği ile 14 Temmuz'da kamu kurumlarının çalışma durumu ise gündemde.

15 Temmuz öncesinde banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma düzenini araştırıyor. 14 ve 15 Temmuz'da bankalar, noterler ve kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği, resmi tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, noterler, hastaneler, eczaneler 15 Temmuz'da çalışıyor mu? İşte 14 ve 15 Temmuz'da bankaların ve diğer kurumların çalışma durumuna ilişkin detaylar...

15 Temmuzda bankalar açık mı, noterler, hastaneler, eczaneler 15 Temmuzda çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Bankalarda şubeden işlem yapılamayacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri ise kullanılmaya devam edecek.

15 Temmuzda bankalar açık mı, noterler, hastaneler, eczaneler 15 Temmuzda çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA NOTERLER, HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da noterler hizmet vermeyecek, yalnızca nöbetçi noter uygulaması bulunacak. Hastanelerde acil servisler açık olurken poliklinik hizmeti sunulmayacak. Eczanelerde ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

15 Temmuzda bankalar açık mı, noterler, hastaneler, eczaneler 15 Temmuzda çalışıyor mu?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ile bazı özel kuruluşlar hizmet vermeyecek.

15 Temmuzda bankalar açık mı, noterler, hastaneler, eczaneler 15 Temmuzda çalışıyor mu?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

14 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almıyor ve yarım gün uygulaması bulunmuyor. Bankalar, noterler, kargo şirketleri ve diğer kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası